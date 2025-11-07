X!

Galerii: algas 29. Pimedate Ööde filmifestival

29. Pimedate Ööde filmifestivali avamine
Reedel, 7. novembril avati Tallinnas pidulikult 29. Pimedate Ööde filmifestival. Kahe nädala jooksul jõuab vaatajani 500 filmi 79 riigist.

Avatseremoonial esines esimest korda Eestis katalaani artist Maria Arnal. Kataloonia on tänavusel filmifestivalil ka fookusregioon ning sealt on pärit ka festivali avafilm, muusikaline tragikomöödia "Nad tolmuks saavad", milles ravimatut haigust põdev naine otsustab lõpetada oma elu eutanaasiaga ja tema abikaasa ühineb temaga. Õhtut juhtis Lena Barbara Luhse.

Festivali avamisel anti üle ka PÖFF-i elutööauhind, mille pälvis tänavu Leedu näitleja Juozas Budraitis. Äsja 85. sünnipäeva tähistanud näitleja on mänginud rohkem kui 120 filmis ja telesarjas.

"Kui raudne eesiie poleks takistanud, võinuks ta karjääri teha ka väljaspool idabloki riike – ta sümboliseerib kõiki neid suurepäraseid näitlejaid, kelle tiibu kärpisid kunstlikud barjäärid, mis eraldasid maailma," ütles PÖFF-i juht Tiina Lokk.

Bruno O'ya noore näitleja stipendiumi pälvis tänavu Ursel Tilk.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

