Tiina Lokk pälvis Poola riigilt Maria žaboo

Maria žaboo on sümboolse tähendusega auhind, mis määratakse Eesti naistele, kes panustavad Eesti-Poola suhete loomisse ning hoiavad elus Johan Laidoneri poolatarist abikaasa Maria Laidoneri (sünd Kruzewska) vaimset pärandit.

Poola suursaadiku Artur Jan Orzechowski sõnul möödub tänavu 25 aastat saatkonna ja PÖFF-i koostööst. Selle aja jooksul on Poola olnud kaks korda PÖFF-i fookusriik, siin on näidatud lugematu hulk Poola filme ja Eestit on külastanud kümned filmitegijad.

"Sellist koostööd ei oleks olnud võimalik üles ehitada ilma PÖFF-i direktori pühendumuseta. Juba 25 aastat on Tiina Lokk järjekindla töö ja kirega loonud sildu Poola ja Eesti filmitegijate vahel. Ta on jaganud heldelt oma sügavaid teadmisi Poola filmi väljapaistvate loojate ja teoste kohta nii Eesti kui ka rahvusvahelise publikuga," ütles Orzechowski.

Auhinda on välja antud alates 2018. aastast ja viimati pälvisid selle Marge Pärnits ja Anne Erm.

Pitsist žaboo jäljendab kunagi Maria Laidonerile kuulunud eset ja on tehtud vana foto järgi, mis kujutab teda seda kandmas.