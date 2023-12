Galerii: Ruth Karemäe pälvis Poola riigilt Maria žaboo

Maria žaboo on sümboolse tähendusega auhind, mis määratakse Eesti naistele, kes panustavad Eesti-Poola suhete loomisse ning hoiavad elus Maria Laidoneri vaimset pärandit.

ERR-iga tihedalt seotud Ruht Karemäe on Poola kirjandusliku keele kandja, kes on tõlkinud olulisi autoreid, nagu Sienkiewicz ("Ristirüütlid"), Andrzejewski ("Tuhk ja teemant"), Jasienica ("Suguvõsa viimane") või Kapuścinski ("Reisid Herodotosega").

Ruth Karemäe tõlkes on ilmunud ka mitu kuuldemängu Poola autorite sulest, mis Raadioteater lavastas ja need on leitavad ERR-i arhiivist.

Lähipäevadel asub tema Poola raamatukogu teele Eesti Kirjandusmuuseumi poole.

Maria Laidoner (sünd Kruzewska), kelle sünniaastapäeval, 7. detsembril, auhind välja antakse, oli Poola päritolu eesti pianist ja klaveriõpetaja. Tema abikaasa oli Johan Laidoner. Auhinda on välja antud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevast. Esimene Maria žaboo anti üle president Kersti Kaljulaidile.