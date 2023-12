Vikerraadios esietenduvad pühadest inspireeritud kuuldemängud täiskasvanutele

26. kuni 29. detsembrini toob Vikerraadio kuulajateni neli lühikuuldemängu, mille iga lugu näitab valgust mõnele pühadeaja või aastalõpuga seotud olukorrale.

Kuuldemängude autorid on Andrus Kivirähk, Piret Jaaks, Mehis Pihla ja Laur Lomper ning lavastanud on need Hendrik Toompere juunior. Raadioteatris salvestatud lugude helirežissöör on Külli Tüli.

Rollides Harriet Toompere, Taavi Teplenkov, Egon Nuter, Hanna Brigita Jaanovits, Kait Kall, Ülle Kaljuste, Karmo Nigula, Jüri Tiidu ja Markus Luik.

Lühikuuldemängud on Vikerraadio eetris 26.12-29.12 kell 11.30 ja kordusena kell 22.30. Lood on järelkuulatavad Vikerraadio kodulehel ja Eesti Raadio mobiiliäpis.