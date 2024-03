Raadioteater ja projekt "Suudlev Tartu" tutvustavad Tartut läbi armastuslugude

Audioetüüdid põhinevad suuresti tõsielulistel päevaraamatutel, kirjadel ja mälestustel, kuid neisse on põimitud ka ilukirjanduslikke elemente. "Kuulaja saab võimaluse minna üheks lühikeseks hetkeks kellegi teise varjatud maailma ning võib-olla tunda nendes lugudes ka ennast ära," sõnas üks stsenaristidest ja kunstiajaloolane Kadri Asmer.

Kõlavad lood ei räägi ainult inimeste vahelistest kontaktidest ning armastustest, vaid ka kiindumusest ühte linna või kustumatust vajadusest luua kunsti. Valminud kaheksa etüüdi tegelaskujud on Aino Suits, Betti Alver ja Mart Lepik, Friedebert Tuglas ja Marie Under, Marie Heiberg, Uku Masing, Eduard Tubin ja Elfriede Saarik, Eduard Wiiralt ja Voldemar Erm ning Endel Kõks ja Elmar Kits. Kõikidest lugudest leiab viiteid paikadele, kus tegelaskujud on viibinud ja liikunud nagu kohvik Werner, teater Vanemuine, restoran Kuld Lõvi jt.

"Etüüdide tegelased kõndisid ja armastasid selles samas Tartus, kus minagi elan. Igal tänavanurgal siin linnas on keegi suudelnud või lahku läinud, mõnda lugu mäletame ja mõnda mitte – see asetab ka enda tunded mingisse huvitavasse perspektiivi," rääkis lavastaja Kaija M Külm. "Samuti meeldib mulle mõte, et ehk meelitab mõni etüüd tegelastega lähemat tutvust tegema, näiteks lugema neid samu allikaid, mille põhjal tekstid valminud on."

Tegelastele andsid hääle Ingrid Isotamm, Kärt Kull, Karol Kuntsel, Kristian Põldma, Oskar Seeman, Agur Seim, Mariann Tammaru ja Karl Edgar Tammi.

Audioetüüdide lavastaja ja stsenarist on Kaija M Külm, produtsent ja stsenarist Kadri Asmer, helirežissöör Külli Tüli ning tunnusmeloodia on loonud Ardo Ran Varres.

Audioetüüdid on kuulatavad siit.