Pildid: Raadioteatris esietendub Urmas Vadi kuuldemäng "Kääbussiga"

Loo keskmes on eestlaslik kemplemine ja mängud lubatavuse piiril. Kui Kalju ja Riinu naabermajja kolivad Margus ja Kaire, tundub esialgu, et kõik on hästi. Olukord muutub, kui naabrid võtavad koduloomaks minisea. Tulemuseks on tiheda dialoogi ja vaimukate pööretega kuuldemäng, mis võib pakkuda äratundmisrõõmu kogu tunnete spektri ulatuses.

Kuuldemängu rollides on Peeter Rästas, Mirtel Pohla, Kristo Viiding ja Liina Vahtrik. "Kääbussea" režissöör on Urmas Vadi ja helirežissöör Külli Tüli.

Urmas Vadi sõnul sai ta loo jaoks idee oma naiselt. "Ta kohtas matkarajal üht paarikest, kes kutsusid põõsa tagant oma last, niimoodi nagu väikelast ikka kutsutakse: "Tule-tule emme juurde!". Aga siis ilmus lapse asemel välja hoopiski minisiga. Olen rõõmus, et Raadioteater tegi ettepaneku teha sellest loost kuulemäng. Veel tänan kõiki nelja näitlejat, kes on imelised! Aga kõige enam on mul suur rõõm taas teha koostööd Külli Tüliga, kes on üks teravamaid pliiatseid üleüldse. Ta näeb üldist ja üksikut ja teab, et saatan peitub detailides."

Raadioteater tähistab sünnipäeva 12. aprillil, Felix Moori sünniaastapäeval. Samal päeval kuulutatakse välja tänavune näitlejapreemia ja traditsiooniks on saanud ka kuuldemängu esietendus. "Kääbussiga" esietendub laupäeval, 13. aprillil kell 19.05 Vikerraadios ja pühapäeval, 14. aprillil kell 15.05 Klassikaraadios.