Laura Kalle: vahel lennutatakse kuuldemängu salvestustel päriselt asju

"Tänavuse Raadioteatri näitlejapreemia laureaat Terje Pennie jätkab juuksuri rollis kuuldemängusarjas "Juuksur", mis juuni alguses minu suureks rõõmuks ka jätkub. See on iseäranis soe ja hästi humoorikas tegelaskuju, kelle vastas istuvad jumal teab missugused kummalised kujud, vastavalt sellele, kuidas parasjagu kirjutajad on oma kujutlusvõimel lasknud lennata, aga Terje teeb juuksurina suurepärase rolli," ütles Raadioteatri loovjuht Laura Kalle.

Kalle sõnul tehaksegi kuuldemänge väga päriselt. "Ma olen näinud kuuldemängu salvestuse ajal ka kui juuksesalgud lendavad. Nii et vahel on kõik natuke rohkem päris."

Raadioteatri kuuldemäng "Juuksur" Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Raadioteatri 96. sünnipäeva puhul on esietendub Urmas Vadi kuuldemäng "Kääbussiga", mis põhineb kirjaniku samanimelisel novellil.

"See on pooletunnine täispikk kuuldemäng, kus mängivad Peeter Rästas, Mirtel Pohla, Liina Vahtrik ja Kristo Viiding, kes kehastavad kaht naabrite paari. Väga eestlaslik olukord, väga palju sooja huumorit, isegi trilleri moment on seal sees. Seal on väga elulised dialoogid, mis saavad väikese vindi peale," lisas Kalle.

Kuuldemängu salvestades on näitlejad stuudioruumis koos ja sageli läheb seal ikkagi väga mänguliseks ja teinekord lendab ka päris asju. "Helid tuleb ikkagi tekitada teinekord ei-tea-millega, teinekord asjadega, mida me kuulemegi. Mõnikord minnakse ka stuudiost välja loodusesse," selgitas Kalle. "Selleks et see kõik pärast ka kokku lõigata ja monteerida, istuvad helirežissöör ja lavastaja koos, leiavad muusikalisi üleminekuid ja see lõikelaud, see osa raadioteatri kokandusest võtab veel oma hea aja."

Kuuldemäng "Kääbussiga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kuuldemängu režissöör on Urmas Vadi ja helirežissöör Külli Tüli.

Kuuldemäng "Kääbussiga" esietendub laupäeval, 13. aprillil kell 19.05 Vikerraadios ja pühapäeval, 14. aprillil kell 15.05 Klassikaraadios.