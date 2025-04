Näitusel "Hüvasti, noorus!" kohtuvad eestlaste avameelsed lood teadusinfoga

Eesti Tervisemuuseumi 100. sünnipäevale pühendatud näitusel "Hüvasti, noorus!" otsitakse vastuseid eksistentsiaalsetele küsimustele nagu miks me vananeme, kuidas vananemisega toime tulla ja mis moel eluviisiga oma bioloogilist vanust mõjutada.

"Tegelikult mõjutab vananemine ju palju enamat, mõjutab meie ühiskondlikku rolli, meie suhteid, meie vaimset tervist. Näitus on üles ehitatud kahepoolselt, hästi praktilist nõu andes ja teisalt pakkudes võimalust see teema enda jaoks lahti mõtestada. Ja see mõtestamise pool tundub selle teema juures hästi oluline. Seda pakuvad meile kaheksa erinevat eesti inimest, läbi kelle mõtete saate iseenda jaoks vastata küsimusele, kuidas mina tahan vananeda," ütles teadur-kuraator Anna Rinaldo.

Oma mõtteid jagavad näiteks kirjanik Tõnu Õnnepalu, lavastaja Laura Kalle, kultuurikriitik Valner Valme ning Piip ja Tuut. Iga persooni juurde on mõeldud just temaga seonduv tegevus.

"Tervisemuuseumi uus näitus on väga interaktiivne. Aktiivse osalemise korral on siin võimalik nii mõndagi iseenda kohta õppida ja kes teab, võib-olla saavutada ka igavene noorus," ütles reporter Ave Lutter.

Kuraator Anna Rinaldo sõnul võimaldab näitus end uuemate teadmistega kurssi viia, et seeläbi teha teadlikumaid valikuid. Ühtlasi julgustab näitus eri põlvkondadel üksteist paremini mõistma ning vananemisega seotud stereotüüpidest lahti laskma.

"Vananemine võib olla ja võiski olla mõtestatud protsess. Et väga paljud valikud mõjutavad meie elu väga-väga pikalt. Meie eesmärk võikski olla elada palju kauem tervena, mitte lihtsalt kauem elada," ütles Rinaldo.

"Hüvasti, noorus!" jääb Eesti Tervisemuuseumis avatuks poolteist aastat. Publikule korraldatakse seal ka erinevaid üritusi, nagu näiteks teadliku vananemise pühapäevakuid.