Piip ja Tuut teatris esietendub Jan Kausi novellil põhinev tragöödia

Lavastuse peategelane on tavaline mees, kes ootamatult omandab supervõime, mille abil ta otsustab korda saata midagi enneolematut. "Ma arvan, et praegu on küll selline aeg, kus tasub ise mõelda, kes siis on need kangelased, ja kas ja kuidas ma ise saaksin olla kangelane, kui suurelt ma pean ette võtma selleks, et teha kangelastegu, kui suur peab olema tegu, et see oleks kangelastegu," kommenteeris lavastaja Oliver Reimann.

Piip ja Tuut teatri jaoks on see lavastus heas mõttes mugavustsoonist välja astumine. "Olgem ausad, eks aastakümnetega on sellest Piibu ja Tuudu kestast saanud teatud sorti mugavustsoon ehk me oleme õppinud selle sees olema. Me oleme õppinud neid võtteid kasutama ja oleme tahaplaanile jätnud kõik muud võtted ja stiilid. Nüüd on nagu juurte juurde tagasi ehk selle näitlemise algtõdede juurde tagasi tulemine," rääkis Toomas Tross.

"Nagu meie tütar, Emma ütles, on see nagu underground värk. Kui Piibu-Tuudu asjad on sellised helged ja valged ning peredele hästi mõnus alati, siis see lugu on selline, mis peaks kõnetama natuke, et sul ongi see tunne, et sa oled sattunud nägema midagi, mida sa võib-olla ei peaks nägema," sõnas Haide Männamäe.

Eriline roll selles loos on Siim Aimla kirjutatud mitmehäälsel koorimuusikal, mida esitab Muba rütmimuusika õpilaste koor.

"Kui jutustada lugu kangelasest, siis kindlasti peab olema kangelasel oma koor, kes tema mõtteid edasi kannab ja edasi ütleb. See on olnud äärmiselt huvitav protsess, kuidas noore lavastajana peegeldada, millist muusikat on vaja, kuidas vaja, et valmiks üks muusika konkreetselt ühe lavastuse jaoks," rääkis Reimann.

"Kangelane" esietendub 19. märtsil Piip ja Tuut teatris.