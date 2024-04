Piip ja Tuut teevad botaanikaaias taimeteatrit

Puud, põõsad, lilled ja kõik teised taimed räägivad, aga meie ei kuule nende juttu. Ometigi nad räägivad. Ja tunnevad. Vahel me aimame, et neil on miskit öelda. See on õige tunne, aga me ei mõista neid ikkagi. Puud suhtlevad omavahel kogu aeg, terve loodus me ümber lobiseb lakkamatult, aga mitte inimkeeli, vaid oma keeli. Et seda mõista, peab ise tasa olema ja tunnetama tema kohalolu.

Piip ja Tuut on Botaanikaaia palmimajas kohal ja vahendavad lugusid, mida räägivad taimed. Vahel kehastuvad nad ise mõneks lilleks või puuks, et lugu selgemini vaatajateni tuua. Taimeteatris saavad taimed sõna, et rääkida kõigest, mis südamel.

Inimesed ei ole palmimaja elanikele võõrad, aga teatripubliku ette astuvad need taimed esimest korda elus. Mõni isegi silmapaistvas rollis.

Autor – Indrek Koff

Kunstnik – Kristel Maamägi

Plakatikunstnik - Lii Ranniku

Helikujundaja – Rene Topolev

Näitlejad, lavastajad, kaasautorid – Haide Männamäe ja Toomas Tross

Etenduse pikkus on umbes 50 minutit ja sobib vaatamiseks peredele ja lasteaia-koolide rühmadele.