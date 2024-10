Piip ja Tuut toovad vaimse tervise sarjas välja uuslavastuse

Klouniduo Piip ja Tuut koos kirjanik Indrek Koffi ja laulja Marta Lotta Kukega murravad läbi vaimse tervise probleemide rägastike. Nad jälgivad tuntud kirjandustegelaste käitumist, peilivad välja nende võimalikke hälbeid ja pakuvad ravivõimalusi. Etenduste järel peegeldab Steven Hristo Evestus nähtut vaimse tervise spetsialistide, trupi ja publikuga.

"Vaatame mõningaid tuntud klassikuid nagu Vargamäe Andres või Hamlet või Muhv ja katsume aru saada, mis neil viga võis olla ja kuidas oleks võinud asjad paremini olla. Üldiselt võib öelda, et meil on olnud väga lõbus ja väga ühtne reis. Me oleme nagu neli vanderselli kõik koos seda asja kokku pannud ja sündinud on lavastus trupitööna," rääkis Indrek Koff.

Muusik ja laulukirjutaja Marta Lotta Kukk rõhutab, et oma muredega tuleks kindlasti professionaali poole pöörduda. "Ma arvan, et selle lavastusega töötades me ei ole saanud endale haridust või õigust panna erinevaid diagnoose, pigem need asjad on meil naljaga pooleks. Kui keegi tunneb, et tal on mingisugune mure, siis tasuks professionaali poole pöörduda, et sellega õigel ajal ja õigesti tegema hakata."

"Kui Hamlet oleks..." esietendub 31. oktoobril Tartus klubis Gutenberg.