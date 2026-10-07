Tartus jõuab vaatajate ette Ken Russelli kultusfilmi "The Devils" tsenseerimata versioon

Religiooni pahesid, allasurutud seksuaalsust ja poliitilist korruptsiooni käsitlev "The Devils" sai kurikuulsaks juba enne ilmumist. See oli aastaid mitmes riigis keelatud ning jõudis Ühendriikide ja Ühendkuningriigi kinodesse X-kategooria reitinguga alles pärast olulisi kärpeid.

Elektriteatri programmimeeskonna liikme Mia Männi sõnul olid kriitikud filmi vastu isegi karmimad kui tsensorid. "Seda peeti muu hulgas tobedaks, melodramaatiliseks ja solvavaks ning filmi mõistis avalikult hukka ka Vatikan," lisab Männi. "Filmi vastuoluline ja ekstravagantne režissöör Ken Russell, kes oli toona katoliiklane, sõnas aga, et film aitas tal omaenda usuga leppida ning selles selgusele jõuda."

Filmi tegevus leiab aset Prantsusmaal, 17. sajandil. Louduni linnakeses vallandub kaos ja hüsteeria, kui sealseid ursuliinide ordu nunnasid hakkavad vaevama kurjad vaimud. Süüdlaseks peetakse kohalikku katoliku preestrit ja naistemeest Urbain Grandier'd, kes peab juhtunu eest maksma oma eluga.

Elektriteatri programmijuhi Rasmus Räägu sõnul on filmi tsenseerimata versiooni aastakümneid oodatud ja filmirahvas on selle osas ka küllaltki häälekas olnud. "Iseäranis filmikriitik Mark Kermode ja režissöör Guillermo del Toro. Tänavu linastus film suure üllatusena Cannes'i filmifestivali klassikaprogrammis ja need pooltuhat kohta olid otsas vähem kui minutiga."

Ken Russelli "The Devils" linastub Tartu Elektriteatris kahel korral – 16. oktoobril ja 5. novembril.