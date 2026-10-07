ERSO toob Kenn-Eerik Kannikese techno-albumi Halli lavale.

Algselt elektroonilise muusika albumina valminud "Computations" ühendab orkestriseades klassikalised instrumendid, techno ja improvisatsiooni. Muusikutele on jäetud esituses võrdlemisi suur vabadus, mistõttu võib teos iga kontserdi ajal kõlada mõnevõrra erinevalt.

ERSO muusiku Johannes Kiige sõnul on tegemist orkestri jaoks tavapärasest erineva koostööprojektiga. Kiige sõnul annab improvisatsiooniline lähenemine interpreetidele võimaluse iga esituse kujunemises aktiivselt osaleda.

"Olen varem teinud koostööd Paul Oja ja Sander Mölderiga, kes on mulle techno-muusika maailma avanud. Kenn-Eerik Kannikese "Computations" on suurepärane poolimprovisatoorne techno-projekt, kus muusika sünnib iga kord uuesti," rääkis Kiik.

"Meie jaoks oli see esimene selletaoline projekt ning need kontserdid ja salvestus on andnud orkestrile muusikamaastikul uue mõõtme. Kuigi teosest on tehtud arranžeering, jääb interpreetidele palju vabadust – seepärast on iga esitus erinev," lisas ta.

Hallis toimub 9. oktoobril ka rahvusvaheline öökultuuri konverents "Dance Floor of Democracy", kus osalevad Euroopa öökultuuri eestvedajad, linnade esindajad, artistid ja kultuurikorraldajad.

Konverentsil arutatakse muu hulgas öökultuuri rolli linnade kultuurielus ja avalikus ruumis ning linnade, klubide ja kogukondade koostöövõimalusi. Konverents toimub inglise keeles ning sellel osalemine on tasuta, kuid eeldab eelregistreerimist.

ERSO kontserdile järgneb Hallis klubiõhtu, kus esinevad Chloe Lula Berliini klubist Tresor, Miia Magia Helsingist ning Ciara May Galway'st.