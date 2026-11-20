Kultuuriministeerium jagas era- ja munitsipaaletendusasutustele tegevustoetuseks kolm miljonit eurot. Kolmeaastasele tegevustoetusele saavad Tartu Uus Teater, VAT teater ja Von Krahli teater. Toetusest jäävad ilma Improteater ja Theatrum.

Era- ja munitsipaaletendusasutuste taotlusvoorus tegi komisjon ettepaneku eraldada tegevustoetust kaheksale eraetendusaustusele ja ühele munitsipaaletendusasutusele.

Võrreldes tänavuse aastaga on toetusraha järgmiseks aastaks vähem. Erateatrite jaoks on ette nähtud kokku kolm miljonit eurot ja selle summa sisse mahtuvad Tartu Uus Teater, Von Krahli teater, VAT teater, Eesti Tantsuagentuur, Vaba Lava, Sõltumatu Tantsu Lava, Kanuti Gildi Saal ja Ekspeditsioon. Munitsipaaletendusasutustele on eraldatud 900 000 eurot ja sellele kandideeris vaid Tallinna Linnateater. Esitatud taotluste kogusumma oli aga 7 778 621 eurot.

Kõige rohkem punkte saanud Tartu Uuele Teatrile, Von Krahlile ja VAT teatrile tegi komisjon ettepaneku kolmeaastaseks toetuseks. Nemad saavad tänavu määratud toetust iga kalendriaasta. Varem oli kolmeaastase toetuse saajaid viis: Kanuti Gildi Saal, Tartu Uus Teater, Von Krahli teater, R.A.A.A.M. ja Ekspeditsioon.

Komisjon hindas taotlusi valdkonna esindajatest koosnenud töörühmaga välja töötatud uue hindamismetoodika alusel, mille ajend oli lahendada rahastussüsteemi kitsaskohti. Metoodikas muudeti nii hindamiskriteeriumide osakaale kui ka toetussummade kujunemise valemit.

"Oluline muudatus on ka see, et koondhinnangu arvutamisel jäetakse kõrvale komisjoni keskmisest oluliselt erinevad äärmuslikud hinnangud," selgitas komisjoni esimees ning kultuuriministeeriumi teatrinõunik Marie Anett Heinsalu. "Nii on hindamistulemus vähem mõjutatav ühe või kahe komisjoniliikme erakordselt kõrgest või madalast hinnangust ning peegeldab paremini komisjoni tervikhinnangut."

Toetuse taotlemiseks pidid teatrid esitama oma kolme aasta eelarvestatud kunstilise tegevuse plaanid. Komisjon hindas iga taotlust viie kriteeriumi alusel: teatri kunstiline tase, loomingulised plaanid, valdkondlik mitmekesisus, piirkondlik etendustegevus ja esitatud eelarve realistlikkus. Lõppskoor kujunes nende viie alamskoori tulemusel. Toetuse saamise lävend on 75 punkti sajast. Saadud skoori järgi arvutati ka toetuse osakaal taotletud summast.

Kõige enam punkte sai Tartu Uus Teater, mis kindlustas endale 88 punktiga 543 726-eurose toetuse. Tartu Uus Teater küsis taotluses 750 000-eurost toetust. Komisjoni hinnangul on Tartu Uus Teater kõrge kunstilise ambitsiooniga, neil on valmisolek võtta loomingulisi riske ning tugev võimekus ühendada sisuline uurimuslikkus mõjuva teatrivormiga. Samas tõdeti ka, et suure riskivalmiduse tõttu ei ole alati kõik projektid võrdselt õnnestunud.

"Teatri tugevuseks on pidev uute väljendusvahendite otsimine, eri autoripositsioonide kaasamine ning võime teha keerukaid projekte ka väljaspool oma teatrimaja. Kunstiline identiteet ei piirdu ühe žanriga, kuid sellel on selgelt tajutav autoriteatri lähtekoht," kirjutatakse otsuses.

VAT teater sai 87 punktiga toetust 521 887 eurot. Ka nemad küsisid esialgu 750 000 eurot. Komisjoni sõnul on VAT teatril on selge ja pikaajaliselt kujunenud kunstiline profiil, mida iseloomustavad noore vaataja kõnetamine, ühiskondlikult olulised teemad, publikut kaasavad teatrivormid ning füüsilise ja visuaalse teatri väljendusvahendid. Samas tõdeti, et erinevate külalisloojate ja eksperimentaalsemate lavastuste kaasamise tõttu on kunstiline tase mõnevõrra kõikuv, kuid see võimaldab ühtlasi uusi vorme katsetada.

Von Krahli teater saab 83 punktiga toetust 467 857 eurot. Nende taotlus oli samuti 750 000 eurole kirjutatud. Von Krahli puhul tõstis komisjon esile, et koostöös uue trupiga on Von Krahli kunstiline tase viimastel aastatel tõusnud ja isikupärasemaks muutunud.

"Repertuaaris on mitmeid kõrgetasemelisi ja valdkonnas tähelepanu pälvinud lavastusi ning professionaalne teostus säilib ka väga erinevate esteetiliste valikute puhul. Suure kunstilise ambitsiooni ja eksperimentaalsusega kaasneb paratamatult teatav taseme ebaühtlus, kuid trupi kunstiline võimekus on vaadeldaval perioodil selgelt kasvanud. Repertuaar kõnetab hästi noort publikut ning säilitab samal ajal seose teatri ajaloolise eksperimentaalse identiteediga," seisab otsuses.

Neile järgnevad Eesti Tantsuagentuur (79 punkti ja 209 570 eurot), Vaba Lava (77 punkti ja 362 934 eurot), Sõltumatu Tantsu Ühendus (76 punkti 237 252 eurot), MTÜ Teine Tants ehk Kanuti Gildi Saal (76 punkti ja 350 935 eurot) ja Ekspeditsioon (75 punkti ja 305 839 eurot).

Samuti sai 75 punkti Tallinna Linnateater, mis on tänavu teistest eraldi potti tõstetud. Tallinna Linnateater saab toetust 900 000 eurot, kuigi küsiti 1 150 000 eurot.

Ainsana munitsipaalteatrite taotlusvoorust osa võtnud linnateatri puhul tõi komisjon esile teatri väga võime professionaalse trupi ja suure lavastusliku ja organisatsioonilise kogemuse. Samas leiti, et vaadeldava perioodi kunstiline tase on siiski olnud ebaühtlane ning teatri kunstilist potentsiaali arvestades on arenguruumi nii kunstilise ambitsiooni kui ka repertuaari terviklikkuse osas.

"Repertuaari seos tänapäeva ühiskondlike teemadega on sageli kaudne

ning kunstilist uuenemist ja otsingulisust on olnud vähe. Samas tagavad tugev näitetrupp ja professionaalne teostus lavastuste stabiilse baastaseme," seisab otsuses.

714 262 eurot küsinud Theatrum sai komisjonilt koondhindeks 65 punkti ehk lävendile jäädi alla kümne punktiga.

Komisjoni sõnul Theatrumil välja kujunenud äratuntav dramaturgiline ja maailmavaateline suund, mida iseloomustab järjepidev töö draamaklassikalise ja filosoofilise dramaturgia ning väärtkirjandusega laiemalt. Samas märgiti, et viimaste aastate kunstiline tase on olnud siiski ebaühtlane, mida mõjutab muu hulgas trupi ja kaasatud esitajate erinev professionaalne tase.

"Autorite ja loojate ring on suhteliselt kitsas ning äratuntava kunstilise suuna kõrval on lavastuslikus käekirjas ja repertuaaris vähe sisulist uuenemist," märkis komisjon.

Ka Theatrumi loomingulisi plaane kommenteerides kirjutas komisjon, et need tuginevad siiski suures osas juba tuttavatele autoritele, lavastajatele ja tööviisidele ning ei soosi kunstilist ja loomingulist mitmekesisust.

Improteater Impeerium küsis 300 044 eurot, kuid kogus 61 punkti ja jäi samuti toetusest ilma. Komisjoni sõnul on küll improteater Impeeriumil improvisatsiooniteatri žanris selgelt väljakujunenud tegevusmudel ja professionaalne positsioon, kuid laiema

professionaalse teatrivälja kontekstis jääb etenduste kunstiline ambitsioon ja teostuslik tase siiski tagasihoidlikuks.

"Arenguruumi on dramaturgilise terviku loomises, esitajate meisterlikkuses ning korduvate improvisatsioonivõtete ületamises," seisab otsuses.

Taotlusi hinnanud komisjon koosnes etenduskunstide valdkonna esindusorganisatsioonide poolt sinna nimetatud liikmetest. Komisjoni kuuluvad Eesti Etendusasutuste Liidu poolt Liina Unt ja Kadi Herkül, Eesti Tantsunõukogu poolt Heili Einasto, Eesti Teatriliidu poolt Raivo Põldmaa, Eesti Teatri Agentuuri poolt Kirsten Simmo ja kultuuriministeeriumi poolt Marie Anett Heinsalu ja Anneli Saro.

Sel aastal avaneb väiketeatritele esmakordselt võimalus taotleda üheaastast tegevustoetust Eesti Kultuurkapitalilt. Selleks on kultuurkapitali suure nõukogu kaudu kavandatud ligikaudu 650 000 eurot aastas, mis lisandub teatrivaldkonna senistele vahenditele. Seega lähevad suure tõenäosusega paljud väiketeatrid, kes on varem küsinud tegevustoetust kultuuriministeeriumilt, kuid tänavu taotlust teele ei pannud, hoopis kultuurkapitalilt raha küsima.