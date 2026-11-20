Debüütalbumi peamine teema oli Raul Ojamaa jaoks iseendaks jäämine ajal, kus mõjutusi, ideid ja infot pressib lõpmatult peale.

"Lihtne on mingi trendi tuules minna, kellegi valemi järgi oma elu hakata elama, loomingut tegema. Tegelesin palju enda sisemise ruumi puhastamisega, et jõuda võimalikult lähedale lihtsalt inimeseks olemise tundele. Mida ma teeks siis, kui ma midagi endalt ei oota, ei sea endale ootusi ja tingimusi, vaid lihtsalt liigun selles suunas, kuhu vaist juhib," selgitas Ojamaa.

"Mu muusikamaitse on seinast seina ja samamoodi on ka mu demodega - trip hop'likest kidrabiitidest breakbeat'like lugudeni ja ka house'i. Inspiratsiooni olen saanud artistidelt nagu Bonobo, Jon Hopkins, Four Tet ja Jamie XX, kes sellist žanriülest surfi väga osavalt harrastavad ja oma stiiliga need seinast-seina mõjutused enda omaks teevad," rääkis Raul Ojamaa albumist ja inspiratsioonist.

11 looga albumil teevad kaasa Noep, Duo Ruut, Maris Pihlap ja Kitty Florentine.