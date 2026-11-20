Ob/scene on iga-aastane rahvusvaheline etenduskunstide festival, mis on toimunud alates 2021. aastast. Festivali programmis on esindatud tants, teater, performance, helikunst, loengud ja näitused, tuues kokku Lõuna-Korea ja rahvusvahelised kunstnikud. Läbi aastate on festivali programmis olnud rahvusvaheliselt tuntud etenduskunstnikud nagu William Forsythe, Romeo Castellucci, Apichatpong Weerasethakul, Mette Edvardsen, Jérôme Bel ja Rimini Protokoll.

Nele Tiidelepa lavastus "nŃights around counting steps (and fade to black)" otsib rütmi ja laseb sellel taas minema lipsata. Kolm etendajat meenutavad, mäletavad valesti, jäljendavad üksteist, kiirendavad tempot, viivitavad ja alustavad uuesti. Lisaks Tiidelepale on laval Liisbeth Horn ja Antje Cordes. Helikunstnikuks on Eliel Tammiharju ning valguskunstnikuks Henry Kasch.

Nele Tiidelepp on eesti etenduskunstnik, kes on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia ning õpib hetkel magistriõppes Justus Liebigi ülikoolis Gießenis. Tema looming on kantud huvist teiste inimeste ja sotsiaalsete dünaamikate vastu ning tõukub tihti spontaansetest reaktsioonidest keskkonna ja materjalidega. Tiidelepa lavastustes kohtub autobiograafiline materjal kontseptuaalse loogika ning poeetikaga. Ta on näidanud oma teoseid Frankfurdis Mousonturmis, Vilniuses Balti Tantsu Platvormil ja New Yorgis Margot Sameli Galeriis. Eestis on ta teinud kaasproduktsioone Kanuti Gildi SAALi ning elektron.artiga.

"Nights around counting steps (and fade to black)" on Kanuti Gildi SAALi ja Mousonturmi kaasproduktsioon, mis on etendunud seni Künstler*innenhaus Mousonturmis Frankfurdis, Kanuti Gildi SAALis Tallinnas ja Ümberlülitus festivalil Tartus.