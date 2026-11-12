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Kanuti Gildi Saali peosümpoosion vaatleb pidutsemist professionaalses kontekstis

Kultuuripoliitika
Kanuti Gildi Saalis toimub peosümpoosion
Kanuti Gildi Saalis toimub peosümpoosion Autor/allikas: Alissa Šnaider
Kultuuripoliitika

Reedel, 13. novembril toimub Kanuti Gildi Saalis peosümpoosion, mis vaatleb pidutsemist professionaalses kontekstis. Tehakse ettekanded, toimuvad töötad ning kuuleb muusikat.

Reedeõhtusel sündmusel põimuvad pidu ning sümpoosionile omased elemendid nagu Lucien Lambertzi, Kärt Koppeli, Mia-Stella Aaslaiu ja Kaius Põdra ettekanded ning töötoad, aga ka hängimine, uute inimestega tutvumine ja hea muusika.

Soomes tegutsev harfimängija ja helilooja Keliel annab koostöös World Canvasega välja Nele Tiidelepa lavastuse "Nights around counting steps" originaalmuusika, mille esitlus toimub peosümpoosioni raames. 

"Õhtused ja ametlikule osale järgnevad kogunemised on oluline osa tööelust kultuurivaldkonnas, kuid hoolimata sellest, et just siis sünnivad paljud olulised kohtumised, on neid töökalendrisse kohatu märkida. Kuigi sellised kogunemised on vajalikud, on ühe korraliku festivalipeo retsept endiselt mõistatus. Mida lisab niisama koos ajaveetmine festivali programmile või etendusele, mida me just üheskoos kogesime? Kuidas peaks tähenduslik kogunemine aset leidma ja kui rangelt tuleks seda planeerida? Mis on võti selle "maagia" tekitamiseks?" selgitavad korraldajad sündmuse tagamaid. 

Hamburgis tegutsev kultuuritöötaja, dramaturg ja kuraator Lucien Lambertz viib läbi töötoa, kus ta küsib, mida on vaja selleks, et üks pidu toimiks, millele tuleks eelnevalt mõelda, milliseid riske tasub võtta ning mis juhtub siis, kui kogemus väljub korraldajate algsete kavatsuste raamidest.

Käsitledes pidusid ruumidena, kus olemasoleva ühiskondliku tegelikkuse sees võivad tekkida teistsugused sotsiaalsed reaalsused, uurib see loeng nende potentsiaali vaidlustada ühiskondlikke norme, luua turvalisemaid ja julgemalt eksperimenteerivaid ruume, pakkuda kogukondadele ajutist olemiskohta ning jätta kestvaid mälestusi. 

Praegu Kanuti Gildi Saalis residentuuris viibiv kunstnik Kärt Koppel läheneb statistikale spekulatiivselt ja performatiivselt, lugedes kokku töötamisele ja lõbutsemisele kulunud tunnid. Kanuti Gildi Saali mitteametlik peokomisjon, kuhu kuuluvad Mia-Stella Aaslaid ja Kaius Põder, tutvustab pidude korraldamise põhimõtteid, pakkudes sissevaadet Z-põlvkonna arusaamadesse sellest, kuidas peaksid peod töökeskkonnas korraldatud olema.

Nad pakuvad ideid, kuidas organiseerida tööd ja lõbu nii, et lõbutsemise võimalus ei jääks vaid valitud vähestele, samal ajal kui teised peavad üksinda tööd tegema. Ühtlasi professionaalse DJ-na tegutsev Aaslaid vastutab ka õhtu muusikavaliku eest. 

 Sündmus algab kell 19:30 ning kestab südaööni. Sissepääs on kõigile tasuta. Sündmus on ingliskeelne. 

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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