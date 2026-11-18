Näitusel kohtuvad pärand ja tänapäev. Väljas on nii kantavad ehted, kasutatavad tarbeesemed kui ka iluasjad, mille vorm, otstarve, materjalikasutus või idee pärineb ajaloolistest eeskujudest. Kuna tegemist on pärandil põhineva loominguga, ei lähtu see tingimata hetkemoest.

"Tihti on küll see, et tehnoloogia tingib, et õpitakse üks tehnoloogia ära ja siis kõik tahavad teha ka selles tehnoloogias ehteid. Aga me vist ei ole moega niiväga seotud," ütles metallitöö eriala juht ja näituse kuraator Eilve Manglus.

Metallitöö eriala on lõpetanud kuus lendu enam kui neljakümne diplomeeritud metallitöö meistriga. Eriti hea taseme on saavutanud sepad ja rahvarõivaehete valmistajad. Suur osa eriala lõpetanuist on ka ettevõtluses hästi läbi löönud.

"Üllatavalt suur osa on jäänud selle eriala juurde. On olnud selliseid õppijaid, kes on näiteks õpetajad ja nüüd on võtnud ka metallitöö oma õpetada. Ja on täiesti ettevõtjaid, on külmetavaid kunstnikke, kõike on," ütles Manglus.

Näitusel osalev neljanda kursuse üliõpilane Margit Saarits valmistab rahvarõivaid, kuid ta soovis oma ampluaad ettevõtjana laiendada ja hakkas õppima rahvarõivaste juurde sobivate ehete loomist. Tema näitusetöö idee pärineb vanaema käsitööarmastusest.

"Vanaema kudus kindaid kuni elu lõpuni ja ühest kindamustrist sain inspiratsiooni ja panin selle kaelakee mustrisse. Rahvarõiva tegijaid on juba väga palju, aga ehteid, neid õigeid, ei ole nii palju. Miks mitte täita see, ma ei saa öelda tühimik, aga aidata kaasa, et ka ehted saaks rõivaste juurde," ütles metallitöö eriala 4. kursuse tudeng Margit Saarits.

Metallikunsti näitust Viljandi muuseumis saab vaadata veebruari lõpuni.