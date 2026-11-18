Tartu Ülikooli kunstimuuseum tähistab akadeemilise pärandi päeva omapärase väljapanekuga. Sajanditevanuste kipsvalandite sekka paigutati skulptor Eike Epliku kaasaegne installatsioon "Antiikhobuse pea", mis toob klassikalise iluideaali kõrvale uue vormi, otsides viise, kuidas panna kunstipärand kõnetama ka tänapäeva vaatajat.

Viiendast sajandist enne Kristust pärit Parthenoni templi antiikhobuse pea on Eike Eplikut paelunud juba aastaid. Kunstniku jaoks on selle motiivi algne tähendus, viimase piirini pingutusest kurnatud öökaariku hobune, tugevalt laetud.

"Mõni aasta hiljem tekkis küsimus, kas sealt tärkab midagi uut, kas see vana kultuur muutub millekski, kas see on mingi ümbersünd või elujätk teises vormis," ütles kunstnik Eike Eplik.

See on Tartu Ülikooli kunstimuuseumi teadlik eksperiment, kus kaasaegne kunst ei asu vanaga võistlema, vaid astub temaga samast materjalist dialoogi.

"Oli silma jäänud, et Eike Eplik on töötanud kipsiga, materjaliga, mis on ka meie ülikooli kunstimuuseumi püsiekspositsioonis ju valdav. Teiseks oli tal juba varasemast olemas mitme motiiviga võluv töö nagu antiikhobuse pea," ütles kuraator Ingrid Sahk.

Kipsist kasvavad välja ka uued vormid, mis sümboliseerivad lagunemise asemel elu jätku.

"Lagunemine ja muutumine muuhulgas tähendab ka kasvamist ja arengut, see ei ole lõpp-protsess, vaid ühe protsessi osa," ütles Eplik.

Uuele installatsioonile ei loodud eraldi galeriid, vaid teosed sobitati otse püsiekspositsiooni kujude vahele.

"Ta justnagu sulandub siia, aga kindlasti on märgata midagi, mis ei ole antiikne, kindlasti võiks see vaataja tähelepanu teravdada, kindlasti võiks seda teistmoodi pilguga vaadata," ütles Sahk.

Kaasaegsete teoste paigutamisest ajalooliste valandite vahele on saamas muuseumi traditsioon. Installatsioon jääb avatuks uue aasta maini.