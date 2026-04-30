Galerii: Tartu Ülikooli muuseumi uus näitus kutsub vananemisele mõtlema

Alates 30. aprillist saab Tartu Ülikooli muuseumis vaadata näitust "Kas on kerge olla vana?", mis kutsub kaasa mõtlema vananemise tähenduse ja vananeva ühiskonna väljakutsete üle.

Näitus "Kas on kerge olla vana?" käsitleb vananemist nii ühiskondlikult kui ka isiklikust aspektist. Näituse kuraatorid on Karoliina Kalda, Külli Lupkin ja Terje Lõbu Tartu Ülikooli muuseumist ning Birgit Landberg teatrist Must Kast.

"Näituseruum kutsub end avastama teemade kaupa. Külastaja saab mõtiskleda, kui vana on vana, millisena kujutame ette eakat inimest, kas suudame leppida vananeva kehaga, aga ka küsida, kuidas soodustab harjumuspäranekeelekasutus või piirangud linnaruumis stereotüüpide süvenemist või hoopis nende lammutamist," selgitasid näituse kuraatorid.

Lisaks on näitusel võimalus selga proovida vananemist simuleerivat kostüümi, nägemisprobleemejäljendavaid prille, avastada tinnituse vorme ja palju muud, mis aitab kogeda vananemist omal nahal.

Väljapaneku loomisel tehti koostööd ka sihtgrupi esindajate ja eri valdkondade teadlastega. Näiteks on üheks ekspositsiooni osaks etnoloogiateadlase Rebeka Põldsami sissevaade Eesti keskealiste ja vanemate LGBTQ+ inimeste tulevikuvisioonidesse.

Näitus jääb avatuks kuni 30. aprillini 2027.