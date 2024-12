Galerii: Eike Eplik, Kristi Kongi ja Anna Mari Liivrand avasid Riias näituse

Neljapäeval avati Riias kaasaegse kunsti keskuses Kim? Eike Epliku, Kristi Kongi ja Anna Mari Liivranna rühmanäitus "Valged kääbused ja kõik need kaunid udukogud".

Valge kääbus on endine täht, mis on tõmbunud kokku energiatihedaks Maa mõõtu taevakehaks. Selle välimistest kihtidest tekib planetaarudu, mis plahvatab värvilisteks gaasipilvedeks ja muutub uute tähtede inkubaatoriks. Näitus vaatleb lähemalt taassünniprotsessi, kus entroopia ja muutus on osa uutest algustest, kus miski ei kao lõplikult ega jää ka päriselt samaks.

Näituse kuraator on Šelda Puķīte. Näituse kaasakorraldaja on Kogo galerii. "Valged kääbused ja kõik need kaunid udukogud" jääb avatuks 26. jaanuarini 2025.