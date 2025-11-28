X!

Anna Mari Liivrand pälvis 25 000-eurose Kaamose kunstistipendiumi

Kunstnik Anna Mari Liivrand
Kunstnik Anna Mari Liivrand Autor/allikas: Evert Palmets
Anna Mari Liivrand võitis 25 000-eurose Kaamose kunstistipendiumi, mille asutasid Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus ja Kaamos Group. Eesti suurima kunstistipendiumi eesmärk on tunnustada ja toetada naiskunstnikke.

"Anna Mari Liivrand on näidanud, et tal on väljakujunenud ja selgesti artikuleeritud kunstnikukäekiri, mis areneb omaenese sisemist loogikat järgides üha suurema detailsuse ja mitmekesisuse suunas. Hindamiskomisjon tajus, et karjääri mõttes on Liivrand just praegu sellises kohas, kus on oodata järgmist suurt sammu," ütles žürii liige Peeter Talvistu.

Liivranna sõnul on ta oma loomingulise töö kõrval lisaks töötanud ka muudel ametikohtadel. "See on paraku nõudnud oma aja, mille oleks saanud samuti enda loomingusse suunata," ütles Anna Mari Liivrand. "Stipendium tundus mulle suurepärase võimalusena keskenduda vahelduseks ainult kunstnikutööle ja loomingule."

Tuleval aastal ootavad kunstnikku ees mitmed suured ja põnevad projektid nagu uus teos Tallinna Arhitektuurimuuseumi näitusel, Köler Prize näitus EKKM-is ning isikunäitus Kogo galeriis.

Stipendiumi saamine tähendab Liivranna jaoks võimalust rohkem katsetada ja eksida, töötada läbi mõtted ja kavandid, mis on seisma jäänud ning täiendada oma loomingut veel ootamatute suundade, ideede, tehnikate ja teostega.

"Samal ajal annab see võimalus kahtlemata ka kindlust ja innustust, et valitud loominguline tee kõnetab mitte üksnes kunstnikku ennast, vaid ka publikut ja kunstivälja laiemalt," tõdes Liivrand.

Avalikul konkursil laekus stipendiumile kokku 30 avaldust. Stipendiumi saaja valis žürii, kuhu kuuluvad Kumu kuraator Eha Komissarov, Tartu Kunstimaja juht ja Tartu Kunstnike Liidu esimees Peeter Talvistu, kunstnik ja kunstnikupalga saaja Darja Popolitova, kuraator Sten Ojavee Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusest, Marek Pohla ja Jürgen Mikk Jõeleht Kaamos Groupi esindajatena. Žürii koosseis roteerub osaliselt iga kahe aasta tagant.

Anna Mari Liivrand (1993) on skulptor ja installatsioonikunstnik, kelle loomingusse kuulub ka joonistusi. Liivrand viitab poeetilises keeles kaduvusele ning sellega seotud melanhooliale tänapäeva ühiskonnas. Ta on tegelenud hapruse, säilitamise ja argirituaalide teemadega. Anna Mari Liivrand on õppinud Eesti Kunstiakadeemias kaasaegset kunsti ning installatsiooni ja skulptuuri ning on kujutavat kunsti õppinud ka Islandi Kunstiakadeemias. Ta on pälvinud Eesti Kultuurkapitali aastapreemia (2021), Eduard Wiiralti stipendium (2020) ja noore skulptori preemia (2014).

Anna Mari Liivranna teosed on eksponeeritud Avala kvartalis asuva Polarise maja 2. korrusel (Veskiposti 2) kuni jaanuari lõpuni.

Toimetaja: Annika Remmel



