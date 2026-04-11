Pildid: EKKM-is avati Köler Prize'i nominentide näitus

2026. aasta Köler Prize'i nominendid on: Anna Mari Liivrand, Darja Popolitova, Hanna Samoson, Keiu Maasik ja Taavi Suisalu. "Viimane Köler Prize toimus 2018. aastal, pärast seda on auhinna väljaandmine olnud olude sunnil pausil. Kultuur, sealhulgas kunst ja kunstnikud, vajavad aga tänases hapras maailmas endiselt, et mitte öelda varasemast rohkemgi tähelepanu ja tuge. Köler Prize auhind saab seda pakkuda tänu kunstisõbralikele eratoetajatele, kes peavad tähtsaks toetada kultuuri ka keerulistel aegadel," sõnas EKKM-i tegevjuht Kadi Kesküla.

2026. aastal on 15 000 eurose suuruse peaauhinna sponsor Eesti kultuuriväljast võrsunud indie-videomängude stuudio ZA/UM ja selle moeosakond ZA/UM Atelier. Publikupreemia summas 5000 eurot paneb välja pikaaegne kultuuri toetaja advokaadibüroo Cobalt. Publikupreemia fondi saavad panustada ka külastajad ning annetuses osalenute vahel loositakse välja teatripiletid Von Krahli ja Ekspeditsiooni etendustele ning eriauhinnad ZA/UMilt ja Cobaltilt.

2026. aasta auhinnažüriisse kuuluvad kreeka kuraator ja kunstiteadlane Panos Giannikopoulos, Ruperti kunstiresidentuuri ja publikuprogrammide kuraator Monika Lipšic, kuraator ja PUBLICS'i kunstiline juht Paul O'Neill ning eelmise, 2018. aastal toimunud näituse peapreemia laureaadid Tanja Muravskaja ja Anna Škodenko.

Köler Prize'i suurprojektiga kaasneb kataloog, mille on koostanud kunstiajaloolane ja -kriitik Andreas Trossek, kujundanud EKKM-i 2026. aasta graafiline disainer Rasmus Einman.

Tagasi tuuakse ka nominentide loomingut tutvustav film "Ekraaniproovid Köler Prize'ile", režissööriks Piibe Kolka ja loovprodutsendiks Brigit Arop. Filmi esilinastus toimub 24. aprillil kl 20.00 kinos Sõprus.

12. juunil leiab aset suurejooneline auhinnagala, mille raames selgub Köler Prize peapreemia laureaat ja publiku lemmik. Gala lavastavad kunstnikud Katariin Mudist ja Keithy Kuuspu.

Köler Prize'i näitus jääb EKKM-is avatuks 5. juulini 2026.