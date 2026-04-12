Estonia publikupreemia pälvisid Juuli Lill ja Raiko Raalik

Metsosopran Juuli Lill on õppinud laulmist Rimski-Korsakovi nimelises Peterburi Riiklikus Konservatooriumis (1999–2001, professor Iraida Levanda klassis) ja Eesti Muusikaakadeemias (2001–2005, professor Mati Palmi klassis), aastail 2004–2006 Viini Muusika- ja Esituskunstide Ülikoolis (juhendaja Leopold Spitzer) ning aastail 2005–2009 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia magistriõppes (professor Mati Palmi juhendamisel). Ta on täiendanud end Thbilisis professor Gotšha Bezutšvili juures ja New Yorgis Lucy Arneri ja Ira Siffi juures.

Juuli Lill on Rahvusooper Estonia solist alates 2006. aastast ning Eesti teatri aastaauhinna laureaat 2018. Käesoleva aasta kevadhooajal saab Juuli Lille näha lavastustes "Võluflööt", "Buratino" ja "Orpheus põrgus", samuti astub ta üles kammerkontserdil "Tumedad kõlad ja võlud: volbriöö jutud ja legendid".

Bass Raiko Raalik on õppinud Heino Elleri Muusikakoolis Taisto Noore lauluklassis ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias dotsent Taavi Tampuu klassis. Hooajal 2017/2018 oli Raiko Raalik Rahvusooper Estonia stipendiaat ja 2018. aasta sügisel sai temast samas koosseisuline solist. Ta on osalenud Eva Märtsoni, Gundula Hintzi ja Caroline Dowdle'i meistrikursustel ning teeb aktiivselt koostööd ka teatriga Vanemuine.

Aastal 2017 saavutas Raiko Raalik PLMF vabariiklikul vokalistide konkursil III koha ning pälvis Rahvusooper Estonia eripreemia. 2019. aasta sügisel sai ta Estonia Seltsi Naan Põllu nimelise auhinna koos Eesti Rahvuskultuuri Fondi stipendiumiga ja 2020. aasta kevadel esimese koha itaalia aariate esitamise eest rahvusvahelisel Immlingi lauluvõistlusel. 2020. aasta Vello Jürna nimelisel vokalistide konkursil võitis Raiko esikoha, lisaks pälvis ta PromFesti, Eesti Kontserdi ja Vanemuise teatri eripreemiad. 2024. aastal tunnustati Raalikut Eesti teatri aastaauhinnaga nimiosa eest Eino Tambergi ooperis "Cyrano de Bergerac" ning Golaud' osatäitmise eest Claude Debussy ooperis "Pelléas ja Mélisande". Käesoleval kevadel saab Raiko Raalikut näha lavastustes "Võluflööt", "Pelléas ja Mélisande", "Carmen", "Lohengrin" ja "Madama Butterfly.

Preemiaga käib kaasas 2000-eurone rahaline preemia ning auhind, mis kujutab kaht aplodeerivat kätt, autoriks Eesti Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti osakonna dotsent, kunstnik Nils Hint.