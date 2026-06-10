Rahvusooper Estonia esineb järgmisel aastal Soome tuntuimal ooperifestivalil

Savonlinna festivali peetakse Soome rahvusvaheliselt tuntuimaks kultuurisündmuseks, mis tähistab 2027. aasta juulis 115 aasta juubelit. Sel puhul toob festival lavale Umberto Giordano ooperipõneviku "Andrea Chénier", samuti on kavas "Sevilla habemeajaja" ja "Võluflööt".

Rahvusooper Estonia, kes oli 1987. aastal Savonlinna ooperifestivali esimene rahvusvaheline külalisteater, toob Olavinlinna lavale Prantsuse lavastaja Pierre-Emmanuel Rousseau' käe all 2024. aastal Estonias esietendunud "Carmeni" lavastuse. Rahvusooperi etendusi dirigeerib teatri loominguline juht ja peadirigent Arvo Volmer.

Rahvusooper Estonia peadirektor Ott Maaten sõnas, et Estonia jaoks on kutse Savonlinna märk, et teatrit ja selle kvaliteeti on rahvusvaheliselt märgatud. "On ju tegemist maailma ühe tuntuima festivaliga, mille tegevust on tunnustatud ka rahvusvahelise ooperiauhinnaga," rõõmustas ta.

Festivali juhi Ville Matvejeffi sõnul on 2027. aastal põhjust kolmekordseks tähistamiseks.

"115 aastat tagasi asutas Soome ooperi alustala, sopran Aino Ackté Savonlinna ooperifestivali, 60 aastat tagasi taaskäivitati festival pärast pikka pausi ja 40 aastat tagasi ehk 1987. aastal oli festivali esimene rahvusvaheline külalisteater just Estonia teater Tallinnast, mis nüüd naaseb tähistama külalisetenduste 40-aastast ajalugu," lausus ta.