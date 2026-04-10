Pildid: Endla teatris jagati publikupreemiaid
9. aprillil tunnustati Endla teatris möödunud aasta publikulemmikuid, välja kuulutati nii lemmiklavastus kui ka publikule enim korda läinud nais- ja meesnäitleja.
Publiku lemmiklavastuseks valiti "Arkaadia", mille on lavastanud Elmo Nüganen. Publiku lemmikuim naisnäitleja on Saara Nüganen ning meesnäitleja tiitli pälvis Nils Mattias Steinberg.
Tom Stoppardi näidendil põhinevas "Arkaadias" kohtuvad eri ajastud, ideed ja inimlikud igatsused. Lavastuse tõi Endla lavale külalislavastajana Elmo Nüganen.
Publiku lemmiknaisnäitleja preemia pälvis Saara Nüganen juba teist korda. 2025. aastal esietendunud lavastustes täidab Saara Mary Warreni rolli lavastuses "Salemi nõiad" ning Hannah Jarvise rolli publiku lemmiklavastuses "Arkaadia".
Publiku lemmikuim meesnäitleja Nils Mattias Steinberg jõudis 2025. aastal Endlas lavale viies uuslavastuses: "M & M ehk Kosjakased" (Luige Siim), "Suvekool" (Mees/Poeg), "Julia, Julia!" (Raimo), "Juulikuu lumi" (Esitaja), "Arkaadia"(Valentine Coverly). Valentine Coverly rolli eest "Arkaadias" pälvis Steinberg ka Eesti teatri aasta parima meeskõrvalosatäitja auhinna.
