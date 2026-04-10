Pildid: Endla teatris jagati publikupreemiaid

Endla teatris jagati publikupreemiaid
9. aprillil tunnustati Endla teatris möödunud aasta publikulemmikuid, välja kuulutati nii lemmiklavastus kui ka publikule enim korda läinud nais- ja meesnäitleja.

Publiku lemmiklavastuseks valiti "Arkaadia", mille on lavastanud Elmo Nüganen. Publiku lemmikuim naisnäitleja on Saara Nüganen ning meesnäitleja tiitli pälvis Nils Mattias Steinberg.

Tom Stoppardi näidendil põhinevas "Arkaadias" kohtuvad eri ajastud, ideed ja inimlikud igatsused. Lavastuse tõi Endla lavale külalislavastajana Elmo Nüganen.

Publiku lemmiknaisnäitleja preemia pälvis Saara Nüganen juba teist korda. 2025. aastal esietendunud lavastustes täidab Saara Mary Warreni rolli lavastuses "Salemi nõiad" ning Hannah Jarvise rolli publiku lemmiklavastuses "Arkaadia".

Publiku lemmikuim meesnäitleja Nils Mattias Steinberg jõudis 2025. aastal Endlas lavale viies uuslavastuses: "M & M ehk Kosjakased" (Luige Siim), "Suvekool" (Mees/Poeg), "Julia, Julia!" (Raimo), "Juulikuu lumi" (Esitaja), "Arkaadia"(Valentine Coverly). Valentine Coverly rolli eest "Arkaadias" pälvis Steinberg ka Eesti teatri aasta parima meeskõrvalosatäitja auhinna.

15:45

Galerii: Soome tänavakunstnik EGS avas Pocos Eestist inspireeritud näituse

14:38

LUULETUS | Viivi Luik

14:24

Sinijärve raamatusoovitused: "Teisel pool peeglit" on teos, mis teeb tänulikuks

13:31

Merike Estna viitab Veneetsia biennaalil naiskunstnike varjatud loomingule

13:06

Suri hiphopkultuuri üks teerajajaid Afrika Bambaata

12:37

Cannes'i filmifestivali võistlusprogrammi valiti Eesti kaastootmisel valminud linateos

12:31

Uue muusika reede: Pluuto, Lady Gaga, Doechii, The Boondocks

12:06

Narvas jõuab lavale Tiit Palu dokumentaallavastus "Kuum suvi '93"

11:43

Tallinna linnateatris jõuab publiku ette Marta Aliide Jakovski lavastus "Sinisilmsed"

11:03

09.04

Andrus Vaarik: üksindus saab minu eas eriti reljeefselt teemaks

09.04

Noorarhitektid: linnahall vajab visioonide asemel järjepidevat tegutsemist

09.04

Eesti uueks kultuuriatašeeks Saksamaal saab Paul Aguraiuja

08.04

Arvustus. "Väikeses häärberis": laibakesed libedal jääl

09.04

Endla teatris esietendub argipoeetiline lavastus "Rõdul"

09.04

Rakvere teatri lavastus "Pimekaader" räägib kunstniku vastutusest

12:31

Uue muusika reede: Pluuto, Lady Gaga, Doechii, The Boondocks

09.04

Noorsooteatri uuslavastus "Nõusolek" räägib pikalt vaikitud teemadest

11:03

Pildid: Endla teatris jagati publikupreemiaid

09.04

Galerii: esilinastus kodumaiste lühifilmide kogumik "Tuli tuha all"

