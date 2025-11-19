EKKM toob tuleval aastal tagasi Köler Prize'i

EKKM tähistab 2026. aastal 20. hooaega, mis avatakse Köler Prize auhinnanäitusega. Viis eesti kunstnikku loovad igaüks näitusele uue teose, mille põhjal valib rahvusvaheline žürii peaauhinna laureaadi ning külastajad otsustavad publikupreemia saaja.

Köler Prize'i asutas EKKM 2011. aastal, et populariseerida kaasaegset kunsti ning tõsta esile ja tunnustada kohalikul kunstiväljal silma paistvaid kunstnikke. Viimane, järjekorras seitsmes Köler Prize toimus 2018. aastal, pärast mida läks auhind pausile.

2026. aasta Köler Prize näituse nominentideks kutsus EKKM viis kunstnikku:

Anna Mari Liivrand

Darja Popolitova

Hanna Samoson

Keiu Maasik

Taavi Suisalu

2026. aasta Köler Prize'i peapreemia suurus on 15 000 eurot, publikupreemia 5000 eurot. Peapreemia žüriisse kuuluvad rahvusvahelised kunstiprofessionaalid ja eelmise, 2018. aastal toimunud näituse peapreemia laureaadid Tanja Muravskaja ja Anna Škodenko.

EKKMi 20. juubelihooaja esimene näitus avaneb 10. aprillil ja kestab kuni 5. juulini 2026. Köler Prize'i pidulik auhinnagala toimub 12. juunil 2026.