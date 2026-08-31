X!

Pildid: Kogo galeriis avati hiljutise Köler Prize'i laureaadi Anna Mari Liivranna isikunäitus

Kunst
Kogo galeriis avati hiljutise Köler Prize'i laureaadi Anna Mari Liivranna isikunäitus
Vaata galeriid
17 pilti
Kunst

28. augustil avati Tartus Kogo galeriis hiljutise Köler Prize'i laureaadi Anna Mari Liivranna isikunäitus "Kaarduvate radade veetlus", mis peegeldab meie keerukaid suhteid mälu, looduse ja minevikuga.

Anna Mari Liivrand töötab nii joonistuse, skulptuuri kui installatsiooniga. Iga näitusele loodud installatsioon avaneb kui eraldi peatükk laiemas narratiivis, mille fragmendid järgivad omaenda rada, täiendades samal ajal Liivranna üha kasvavat kaarduvatest vormidest, ainelisest mälust ja muundumistest koosnevat visuaalset sõnavara.

Anna Mari Liivrand on Tallinnas elav ja töötav kunstnik. Ta omandas Eesti Kunstiakadeemias kaasaegse kunsti magistrikraadi (2022) ning installatsiooni ja skulptuuri bakalaureusekraadi (2016). Ta on Köler Prize 2026 laureaat (koos Hanna Somosoniga) ning ta võitis Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse ja Kaamos Groupi asutatud kunstistipendiumi (2025). Möödunud aastal avas ta Norras Bærumi kunstihoones isikunäituse "On the Edge of Fading Voltage"

Näituse kureeris Riias tegutsev kuraator ja galerist Elīna Drāke, kes on kureerinud ja produtseerinud üle 30 näituse. Ta kaasasutas Riias asuva sõltumatu galerii ASNI, mille fookuses on mitmekesine, värske ja katsetuslik Balti kaasaegne kunst. Praegu töötab Elīna Riga Art Week'i kunstilise juhina, samuti on ta Läti Galeriide Liidu kaasasutaja.

"Kaarduvate radade veetlus" jääb Kogo galeriis avatuks 24. oktoobrini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

UUS HOOAEG

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

Lavakast lavale

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:22

Sõpruse muusikafilmide sarjas jõuab vaatajate ette Talking Headsi kontsertfilm

15:37

Nolani "Odüsseia" ületas Eestis 100 000 kinokülastuse piiri

15:08

Rakvere produtsent ja räppar Masta Robusta avaldas uue albumi

14:55

Viljandi nukuteatrit hakkab pidama teater Temufi

14:34

Pildid: Kogo galeriis avati hiljutise Köler Prize'i laureaadi Anna Mari Liivranna isikunäitus

14:28

Arvustus. Viimane flöödiviis Viljandi vanas haiglas

13:32

Lisanna Laansalu: kaotatud inimesed, vaesem tulevik

13:12

Mari-Liis Lill: võtan omaks, et olen moraliseeriv ja kavatsen edasi moraliseerida

12:37

Keeleminutid. ÜS ja ÕS

11:39

Tartu Ülikooli Narva kolledžis avatakse idapiiri käsitlev fotonäitus

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

30.08

Uus on Rara ja ka raamatukogu kontseptsioon. Intervjuu Martin Ööveliga

13:12

Mari-Liis Lill: võtan omaks, et olen moraliseeriv ja kavatsen edasi moraliseerida

30.08

Lavakast lavale | Alex Paul Pukk

28.08

Suri kirjanik ja humorist Priit Aimla

30.08

Pildid: Temnikova ja Kasela galeriis avati Kaido Ole näitus "Krt"

27.08

Draamateater lõpetas Oliver Reimanniga lepingu

29.08

Eneken Laanes ja Joonas Hellerma: raamatukogu uksed ootavad avamist

29.08

Vanemuine ja Läti rahvusooper vahetasid teatrimaju

30.08

Johanna Ross: AI ja teadusartikli kujuga objektid

30.08

Kultuuriportaal soovitab: tragikoomiline põnevik "Blackberry" Jupiteris

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo