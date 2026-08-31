Pildid: Kogo galeriis avati hiljutise Köler Prize'i laureaadi Anna Mari Liivranna isikunäitus

Anna Mari Liivrand töötab nii joonistuse, skulptuuri kui installatsiooniga. Iga näitusele loodud installatsioon avaneb kui eraldi peatükk laiemas narratiivis, mille fragmendid järgivad omaenda rada, täiendades samal ajal Liivranna üha kasvavat kaarduvatest vormidest, ainelisest mälust ja muundumistest koosnevat visuaalset sõnavara.

Anna Mari Liivrand on Tallinnas elav ja töötav kunstnik. Ta omandas Eesti Kunstiakadeemias kaasaegse kunsti magistrikraadi (2022) ning installatsiooni ja skulptuuri bakalaureusekraadi (2016). Ta on Köler Prize 2026 laureaat (koos Hanna Somosoniga) ning ta võitis Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse ja Kaamos Groupi asutatud kunstistipendiumi (2025). Möödunud aastal avas ta Norras Bærumi kunstihoones isikunäituse "On the Edge of Fading Voltage"

Näituse kureeris Riias tegutsev kuraator ja galerist Elīna Drāke, kes on kureerinud ja produtseerinud üle 30 näituse. Ta kaasasutas Riias asuva sõltumatu galerii ASNI, mille fookuses on mitmekesine, värske ja katsetuslik Balti kaasaegne kunst. Praegu töötab Elīna Riga Art Week'i kunstilise juhina, samuti on ta Läti Galeriide Liidu kaasasutaja.

"Kaarduvate radade veetlus" jääb Kogo galeriis avatuks 24. oktoobrini.