Galerii: Hirtentreu ja Popolitova näitus "Neandertallase ilukabinet" jõudis Riiga

Madlen Hirtentreu ja Darja Popolitova avasid 17. juulil Riia südalinnas Asni galeriis näituse "Neandertallase ilukabinet". Installatsioon uurib, kuidas iluprotseduuridest on saanud kiiresti tarbitavad tooted.

Hirtentreu ja Popolitova installatsioon kujutab esteetilist laborit, mille ajaline päritolu jääb spekulatiivseks. Pool pühamu, pool kliinik, kus omavahel põimuvad meditsiinilised ja kosmeetilised väljamõeldud esemed nagu küüneimeja, pepuväristaja, pilguvõimendi, kehakäivitaja, aga ka loomse päritoluga objektid ning materjalid nagu hõbe, luu ja kivi. Kõik need näivad olevat osa katsest leiutada järjekordne absurdne iluprotseduur, mis lubab kehale igavest noorust.

Kasutatud materjalide kaudu tõstavad kunstnikud esile ilu ja nooruse saavutamiseks rakendatavad invasiivsed võtted ning standardid, mida on peaaegu võimatu järgida.

Kunstnikud toovad esile, kuidas enesehooldusena turundatud tegevused võivad varjata keha kontrollimise ja allutamise mehhanisme.

ASNI galerii on 2024. aastal Riia südames avatud kaasaegse kunsti galerii, mis keskendub esilekerkivate Balti kunstnike tutvustamisele ja toetamisele. Galerii asutasid kuraatorid Elīna Drāke ja Auguste Petre.

Näitus oli esmakordselt eksponeeritud Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis ning selle kuraator oli Lilian Hiob.

Näitus jääb Riias avatuks 16. augustini.