Köler Prize 2026 laureaadid on Anna Mari Liivrand ja Hanna Samoson

12. juunil EKKM-is toimunud galal kuulutati Köler Prize 2026 peapreemia laureaatideks Anna Mari Liivrand ja Hanna Samoson ning publikupreemia pälvis Keiu Maasik.

Žürii otsustas ühehäälselt 2026. aasta Köler Prize auhinna anda kahele kunstnikule. "Otsus peegeldas veendumust, et tänavuse nominentide näituse kõige veenvam seisukoht ei olnud mitte üksik kunstiline vaatepunkt, vaid kahe märkimisväärselt erineva lähenemisviisi vaheline viljakas pingeväli. Kõik tänavused nominendid tõestavad kohaliku kunstivälja kõrget taset," kirjeldas žürii pressiteates.

Žürii hinnangul väljendab mõlema laureaadi looming vastanduvaid viise, kuidas maailmaga suhestuda: üks läbi sensoorse ja emotsionaalse kogemuse, teine läbi analüütilise ja arhitektuurse pilgu. Anna Mari Liivrandi teose juures hindas žürii tema loomingu selgust ja järjepidevust ning oskust põimida ohtlikku teravust intiimse iluga.

Köler Prize'i peapreemia lauraadid valis žürii, kuhu kuulusid kreeka kuraator ja kunstiteadlane Panos Giannikopoulos, Ruperti kunstiresidentuuri ja publikuprogrammide kuraator Monika Lipšic, kuraator ja PUBLICSi kunstiline juht Paul O'Neill, Kunstverien Hannoveri juht Christoph Platz-Gallus ning eelmise, 2018. aasta Köler Prize peapreemia laureaadid Tanja Muravskaja ja Anna Škodenko.

Köler Prize'i asutas EKKM 2011. aastal, et populariseerida kaasaegset kunsti ning tõsta esile ja tunnustada kohalikul kunstiväljal silma paistvaid kunstnikke. Viimane, järjekorras seitsmes Köler Prize toimus 2018. aastal, pärast mida läks auhind kuni tänavuse aastani pausile.

2026. aasta Köler Prize'i peapreemia suurus on 15 000 eurot, publikupreemia 5000 eurot. Köler Prize 2026 nominentide näitus jääb avatuks 5. juulini.