EKKM-i projektijuht: Köler Prize ei ole kunagi kunstnike vahel pinget tekitanud

Sel aastal antakse taas pärast seitsmeaastast pausi uuesti välja kaasaegse kunsti auhind Köler Prize. EKKM-i projektijuht Evelyn Raudsepp ütles ERR-ile, et nad on seda tagasitulekut pikalt planeerinud, aga ei leidnud lihtsalt häid erapartnereid, kelle toel seda teha.

15 aastat tagasi EKKM-i asutatud Köler Prize on üks Eesti olulisemaid kaasaegse kunsti auhindu, mis läks aga 2018. aastal pausile, kuna ei leitud häid erapartnereid. Preemia uus tulemine saabki nüüd võimalikuks tänu videomängude stuudio ZA/UM ning advokaadibüroole Cobalt, kes mõlemad peavad kaasaegse kunsti toetamist väga oluliseks.

ZA/UMi kunstilise juhi Kaspar Tamsalu sõnul oli tegu sedalaadi koostööga, kus tähed ja planeedid sattusid kohakuti "EKKM'il oli seda tarvis ja meil stuudiona tekkis selleks võimalus, meil on väga hea meel seda toetada." Advokaadibüroo Cobalt partner Peeter Kutman sõnas, et neid võetakse juba standardtoetajana, kes tuleb alati kaasaegse kunsti projektidega kaasa. Küll aga rõhutas ta, et oluline motivaator oli nende jaoks ZA/UM, kes oli juba Köler Prize'iga liitunud.

EKKM-i kuraatori Evelyn Raudsepa sõnul on nad soovinud Köler Prize'i juba mõnda aega tagasi tuua, aga muuseumi 20. sünnipäev andis selleks lisatõuke. Lisaks on tema arvates mõned suuremad ühiskondlikud kriisid selja taha jäänud, tänu millele on eratoetajatel suurem huvi kaasaegset kunsti toetada.

"Nende kahega on see väga ilus koostöö, mitte ainult rahakotipõhine, vaid ka sisuline, nad on väga huvitatud, nad tulevad siia oma tiimidega, see on meie jaoks väga väärtuslik, et tekib laiem dialoog kunsti üle ja kunsti toetamise vajalikkus tõuseb kuidagi teisiti esile," rõhutas ta.

Auhinnale on tänavu nomineeritud Anna Maria Liivrand, Darja Popolitova, Hanna Samoson, Keiu Maasik ning Taavi Suisalu, kes kõik on loonud näitusele ühe uue teose, mille põhjal valib rahvusvaheline žürii peaauhinna laureaadi.

Nominendid valis välja EKKM-i juhatus, eelnimekirjas oli neil ligi 45 nime, kelle hulgast oleks Evelyn Raudsepa sõnul saanud mitu sama head viisikut kokku panna. "Igasugune kunsti võistlus on veidike keeruline, seda ei saa mõõta mõõdikutega nagu sporti, teisalt kaasaegne kunst ja kunstnikud väärivad igati püünele tõstmist," rõhutas ta ja lisas, et EKKM-i ajaloos pole see võistlus tekitanud pinget kunstike vahel, pigem on üksteist pidevalt toetatud.

Näitus jääb EKKM-is avatuks 5. juulini, tänavune laureaat ja publikupreemia võitja selguvad 12. juunil toimuval auhinnagalal.