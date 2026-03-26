TMW linnafestivali programm pakub muusika kõrval ka filmi ja kunsti

9. kuni 12. aprillini toimuva Tallinn Music Weeki (TMW) linnafestivali programm pakub tuure linnahallis, tasuta kontserte ja arutelusid ning tähistab EKKM-i sünnipäeva.

Festivali eelõhtul, kolmapäeval, 8. aprillil kutsub TMW linnahalli avalikule arutelule Eesti modernistliku arhitektuuri tähtteose saatuse üle. Koostöös Tallinna linnaga kokku kutsutud vestlusringis osalevad kultuurielu- ja konverentsikorraldajad ning linna ja riigi esindajad.

"Näeme TMW rolli Tallinna kultuurielu elavdajana ja oluliste arutelude käivitajana," kommenteeris TMW peakorraldaja Helen Sildna. "Tänavu, mil TMW saab 18-aastaseks ehk täisealiseks, tunneme veelgi suuremat vastutust pöörata tähelepanu teemadele, mis kujundavad nii linna kui ka riigi kultuuripilti ning meie ühist tulevikku. Kuna debatt linnahalli tuleviku üle on tervitatavalt elavnenud, otsustasime teema ka meie festivalil fookusse võtta, tuues kokku nii erinevad osapooled kui tutvustades teemat laiemalt ka avalikkusele."

Ülejäänud nädala jooksul saab osaleda ka linnahalli tuuridel ning vaadata kinos Sõprus portreefilmi "Karp" linnahalli arhitektist Raine Karbist. Filmiprogrammist leiab veel retki Eesti popkultuuriloo eilsesse ja tänasesse. Linastuvad Indrek Spungini "Õnn on elada me maal" punkbändist Velikije Luki, Taavi Aruse "Puuluup – kaablid autos veel" ning Ivar Murdi auhinnatud portreefilm "u.Q." Uku Kuudist. Seansse saadavad vestlused filmide režissööride ja tegelastega.

TMW kunstiprogrammi keskmes on Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi (EKKM) 20. tegutsemisaasta tähistamine Köler Prize 2026 auhinnanäituse avamisega ning eelnevate laureaatide vestlusringiga, mis küsib, kas ja kuidas saab kunst ühiskonda muuta.

Fotografiska Tallinnas viimaseid nädalaid avatud kuulsa rokifotograafi Anton Corbijni retrospektiivnäituse raames leiab aset eriüritus Night Shift x TMW x Fabrica Femina. Inspireerituna Corbijni ideest püüda täiusliku pildi asemel tunnet, astub rühm Eesti naisartiste eesotsas Tuulikki Bartosikiga spontaansesse dialoogi Prantsuse helikunstniku ja poeedi Cleo T loominguga.

Programmi jagub ka päevaseid tasuta linnalava kontserte. Telliskivi Loomelinnaku hoovis esitlevad oma lava tänavune Euroopa kultuuripealinn Oulu2026 Soomest ja sama tiitli järgmine kandja Liepāja 2027 Lätist.

Esinevad põhjanaabrite punk-jazz'i punt Oulun_keskusta ja soul-artist Emilia Sisco ning lõunanaabrite multitalent Shipsea ja folkroki ansambel Alum Alu. Hoovipeole paneb punkti Rootsi multiinstrumentalist Stuzzi.

Vegankohviku Nihe linnalaval kohtuvad Eesti soul- ja funk-laulja Reti ja Soome räppar King Yanz ning EKKM-i hoovis Lõuna-Korea impromeister Dasom Baek ja Von Krahli Salongi trio Apparatus & Apparata.

Linnalava kontserdid toimuvad ka Terminali plaadipoes riigigümnaasiumide TORG-i, PERG-i ja MURG-i ning MUBA õpilaste kokku pandud TMW noortefestivalil, esinejateks Rute ja Luminestents ning Rootsi bänd Dimpker Brothers.

Lisaks arutavad muusikud-produtsendid Frederik Mustonen (Boipepperoni), Rute Trochynskyi (Rute), Elisabeth Tiffany ja Markus Palo, kuidas muusikuna Eestis toime tulla ning selle üle, kas tehisintellekt on pigem tööriist või konkurent.

Taas on TMW laupäevases kavas Balti Jaama turu väravate ees toimuv Plaaditurg, kus tänavu on võimalik müüa ka muusikainstrumente, bändisärke, tehnikat ja muud muusikaga seotut.

Täpsema info kõikide ürituste toimumisaegadega leiab TMW kodulehelt.