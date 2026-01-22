X!

TMW konverentsil annab avaliku intervjuu Resident Advisori rajaja

Paul Clement
Paul Clement Autor/allikas: TMW
Aprillikuus toimuv Tallinn Music Week (TMW) avalikustas tänavuse festivali konverentsiprogrammi. Tallinnass esineb üle 100 valdkonna tippspetsialisti, nende hulgas ka Resident Advisori platvormi rajaja Paul Clement.

2001. aastal elektroonilise muusika kultuuri platvormi Resident Advisor (RA) rajanud Paul Clement annab konverentsil avaliku intervjuu. Eesti juurtega Clement räägib sellest, kuidas ta ehitas üles platvormi, mis ühendab ajakirjanduse, ürituste promo ja piletimüügi ning sellest, kuidas jääda trendijahte trotsides endale kindlaks ja kogukonna teenistusse. 

Kunstilise eneseväljenduse ja muusikatööstuse nõudmiste vahel laveerimisest ning poliitika ja loomingu ristumiskohast räägib Kopenhaagenis baseeruv eesti saksofonist ja helilooja Maria Faust. Tema ansambli Sacrum Facere Saksamaa muusikakriitikute aastapreemiaga pärjatud albumil "Marches Rewound And Rewritten" kirjutab Faust ümber diktaatorlike režiimide propagandamuusikat, muutes selle vabaduse manifestiks. 

Muusikalinnade võrgustiku (Music Cities Network) juht Lena Ingwersen keskendub kogukonna heaolule meie linnade ning neis loodava ja kõlava muusika kultuurilise, sotsiaalse ja majandusliku panuse perspektiivist. Sellest, kuidas linnafestivalid neid põhimõtteid praktikas rakendavad, räägib Soome Flow Festivali värskelt ametisse asunud tegevjuht Katariina Uusitupa

Varem avalikustatud TMW konverentsi esinejate seas on teiste hulgas ka endine Soome välisminister Pekka Haavisto ning Glastonbury Green Futures Field produktsioonijuht Lisa Branigan, Sibeliuse Akadeemia dekaan Kaisa Rönkkö ning iseseisva plaadifirma Cooking Vinyl asutaja Martin Goldschmidt.

9.–12. aprillini 2026 toimuva TMW programm koosneb muusikafestivalist, muusikatööstuse konverentsist ja linnafestivalist. TMW konverentsiosa toimub 10. ja 11. aprillil Nordic Hotel Forumis.

Eelmise aasta lõpus valis BBC reisitoimetus Tallinn Music Weeki üheks seitsmest maailma muusikasündmusest, mida 2026. aastal külastada. "TMW asutati 2009. aastal Eesti laieneva kultuurimaastiku tutvustamiseks. Sellest ajast alates iga aasta kevadel toimuv üritus on nüüdseks hõivanud kogu pealinna," kirjutas BBC. 

Täpsema programmi leiab festivali kodulehelt.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

