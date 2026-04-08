Vaata uuesti: Tallinn Music Weeki avavestlus "Kultuur kujundab linna, mis saab linnahallist?"

8. aprillil avas linnafestivali Tallinn Music Week programmi Tallinna linnahallis toimuv vestlusring, kus Tallinna linnahalli tuleviku üle arutasid kultuurielu- ja konverentsikorraldajad ning linna ja riigi esindajad.

Vestlusringis osalesid:

Peeter Raudsepp, Tallinna linnapea (sissejuhatus)

Andro Mänd, Tallinna peaarhitekt

Kristjan Hallik, ERSO

Eva Palm, Live Nation Eesti

Tiina Lokk, PÖFF

Kadri Karu, Eesti Konverentsibüroo

Kalle Killar, Tallinna Strateegiakeskus

Jaanus Juss, Telliskivi Loomelinnak

Margus Allikmaa, Kultuurkapitali juht

Merilin Piipuu, kultuuriministeeriumi kantsler

Feliks Mägus, Nordic Hotel Forum

Aivar Sirelpuu, Alexela Kontserdimaja

Linnafestival Tallinn Music Week toimub 8. aprillist kuni 12. aprillini, toimuvad nii linnaruumikontserdid kui ka showcase-programmid, erilinastused, konverents ning paljud muud eriüritused.