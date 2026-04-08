Vaata uuesti: Tallinn Music Weeki avavestlus "Kultuur kujundab linna, mis saab linnahallist?"
8. aprillil avas linnafestivali Tallinn Music Week programmi Tallinna linnahallis toimuv vestlusring, kus Tallinna linnahalli tuleviku üle arutasid kultuurielu- ja konverentsikorraldajad ning linna ja riigi esindajad.
Vestlusringis osalesid:
- Peeter Raudsepp, Tallinna linnapea (sissejuhatus)
- Andro Mänd, Tallinna peaarhitekt
- Kristjan Hallik, ERSO
- Eva Palm, Live Nation Eesti
- Tiina Lokk, PÖFF
- Kadri Karu, Eesti Konverentsibüroo
- Kalle Killar, Tallinna Strateegiakeskus
- Jaanus Juss, Telliskivi Loomelinnak
- Margus Allikmaa, Kultuurkapitali juht
- Merilin Piipuu, kultuuriministeeriumi kantsler
- Feliks Mägus, Nordic Hotel Forum
- Aivar Sirelpuu, Alexela Kontserdimaja
Vaata vestlusringi siit:
Linnafestival Tallinn Music Week toimub 8. aprillist kuni 12. aprillini, toimuvad nii linnaruumikontserdid kui ka showcase-programmid, erilinastused, konverents ning paljud muud eriüritused.
Toimetaja: Kaspar Viilup