Kultuuriportaali kümme soovitust Tallinn Music Weekiks

Neljapäev

Säde Semper

Paavli.Live

Paavli kultuurivabrik, kell 20.00

Alati on tore, ja vist üldse kõige toredam kogu festival juures, leida TMW kavast kohalikke artiste, kelle muusikat endal veel polegi õnnestunud kuulda. Veel vähem siis laivis. Vähemalt avalikkuse ees võrdlemisi äsja oma muusikaliste tegemistega algust teinud Säde Semper on täpselt üks sellistest leidudest. Oma rokise, alternatiivse ja teatraalse popiga, kuhu on siin-seal ka teatavat folgilikkust sisse immitsenud, paigutub ta kuskile Lola Youngi ja meie oma uue põlvkonna punkarite vahele.

Olev Muska

Fenno-Ugria õhtu

Telliskivi Roheline saal, kell 20.40

Kui kõige levinum kõnekäänd – ma ei tea, kas põhjendatult või mitte – on, et "eestlased on trummi ja bassi rahvas", siis järgmisena – äkki isegi põhjendatumalt – võiks öelda, et "eestlased on folktroonika-rahvas". Austraalias kasvanud ja seal elav väliseestlane Olev Muska on aga üks selle ala pioneere. Tema 1985. aasta albumit "Old Estonian Waltzes" võib pidada esimeseks, millel meie pärimus sai elektroonilise raami. Möödunud aastal naases Muska kodumaisele "suveturneele" oma plaadiga "New Estonian Waltzes". Kellel see nägemata-kuulmata jäi, siis saab TMW-l järele võtta ning meie folktroonika juurte juurde minna.

Neljapäeval veel: Sheebaba, Inga, Intrepid, Mariin K., Kitty Florentine

Reede

KriHeAn

Üle Heli x Skanu Mezs

Telliskivi Roheline saal, kell 20.00

Eesti-soome improvisatsioonitrio koosseisus Anne-Liis Poll (hääl, väikesed instrumendid), Heliä Mailiis Viirakivi (hääl, flööt) ja Kristjan Kannukene (vioola, hääl) on vast kõige paremas mõttes kõige veidram asi, mida tänavuse TMW kavast leida võib. Nii veider, et millelegi konkreetsele on koosluse juures raske näppu peale. Piiksud, krääksud, kriiksud, viiulid, raginad, ludinad, undamised, karjed, siis järsku harmooniad, siis järsku beatbox, linnusädin... Jah. Intrigeeriv!

Skoone

Blowup

Paavli kultuurivabrik, kell 22.00

Kes tahab teada, kuidas kõlab (Spotifyst seda näiteks enam ei leia) möödunud aastal ühe kiidetuima kodumaise albumi (kultuuriportaali aasta albumite edetabeli 13. koht, Areeni tabeli esikoht) Skoone "Inimeste inimene", aga kõikidele paljudele pungipidudele pole ennast kohale vedanud, seab reedel sammud Paavlisse, kus on kohal ka elektroonilise, psühhedeelse, aga ka siiski pungise olemisega soomlased ansamblist K-X-P. Kui Paavlisse ei jõua, siis vähemalt Skoone osas aitab hädast välja ka laupäevane Vikendica showcase F-Hoones.

Heleenyum

Muusikalinnade helid

Erinevate Tubade Klubi, kell 23.40

Ka Heleenyum võib veel olla paljude jaoks uus nimi, kuigi singleid ja nendest kokku panduid EP-sid on produtsent ja laulja avaldanud juba üle paari aasta. Tallinn Music Week pakub jällegi head võimalust tutvust teha. Heleenyumi vokaalpopi ja erinevate trummisemate tantsumuusikažanrite segus on omajagu Y2K-romantikat, aga mitte läbi harjumuspäraseks saanud muige, vaid hoopis siiramate filtrite.

Maria Kallastu

Kurvad uudised records x Playground Music

D3, kell 00.00

Aasta ühest olulisemast plaadist ehk "Digipalavikust", Maria Kallastu debüütalbumist ja sellest, miks see on nii hea, oleme juba pikemalt rääkinud. Kes on veel plaadi enda jaoks üles leidnud ja esitluskontserti event'i ootama jäänud, siis see võibki ootamagi jääda, sest plaat esitletakse täies mahus ära sel reedel Tallinn Music Weekil. Julgen isegi väita, et arvatavasti on tegu festivali kõige olulisema kontserdiga. Ja korralikult pirakas klubis D3, kus saab põnevusega jälgida, kuidas täpselt Kallastu oma digpalaviku sinna lavale paigutab ja mahutab.

Cecilia, DustBunny ja Hadren

Reivile Minuga

Paavli kultuurivabrik, kell 02.40

Möödunud aastal oma debüütalbumiga "Sull&Feim" Eesti tümakapoppi kõvasti värskust toonud Cecilia toob oma teravad hardstyle'i, hüperpopi, EDM-i ja techno hoobid koos oma häbematu popstaari-energiaga nüüd ka lavale. Ei ole kindel, kas sedagi plaati avalikult veel laivis esitletud on, nii et tasub kõrvad ja pilgud peale heita. Ja kui kella poole kolmeni üleval püsimisega on raskusi, aga Ceciliat tahaks ikkagi tingimata näha, siis on ka Reivile Minuga showcase vägagi sobilik koht, kus ärkvel olla.

Eksperimentaalset interneti-elektroonikat, ambient'i ja glitch'i pakub Kanadast pärit DustBunny, kelle kõrval võib FKA Twigs mõjuda kui Tinkerbell. Barcelonast pärit Hadren segab oma rohkem või vähem deconstructed klubimuusika sisse heledaid RnB vokaale ja ka Poolast pärit Ikarvse häbematu camp-troonika arvatavasti ka silmalaugusid raskeks ei tee.

Reedel veel: The Body of a Swan, The Guilt, Vero

Laupäev

Pö

Africa Now!

Paavli Kultuurivabrik, kell 21.30

Kellele Eesti loitsiv elektroonika liiga värvikirevaks või elujaatavaks jääb ja kes laupäeva õhtul veidi rusuvamas helidebasseinis supelda tahab, saab liikuda Paavli kultuurivabrikusse "Africa Now!" esitlusõhtule. Seal annab tänavu rohkem tooni Põhja-Aafrika ja live-instrumendid, aga kontrasti pakub Ghana-Prantsuse artist Pö, kelle mürane ja industriaalne, vahel ambient ja siis punk ronib kord varjudest välja, hüppab sulle näkku ja siis kaob jälle varjudesse tagasi. Kust ta uuesti välja hüppab ja mis kujul, seda ei tea enne, kui see juhtub. Ja kui juba Paavli kultuurivabrikus olla, siis tasub ehk jämmida ka Kongost pärit Kin'Gongolo Kiniata plast- ja klaasprügi taaskasutuse läbi valminud pillide saate.

Margiiela

Legendaarne Live

Uus Laine, kell 00.10

Veidi üle aasta tagasi ilmunud Margiiela debüütalbum "Ilus päev surra" ei ole selle ajaga ei ära kulunud ega pleekima hakanud. Ja mis veel – laivis võtab kogu plaat hoopis teistsuguse kuju, Margiiela muundub omamoodi popromantikuks, kust ei kao ka trap-muusika läige. Arvestades, et Margiiela ähvardas uue albumiga juba möödunud aasta kontsertidel, siis on tõenäosus suur, et kuuleb ka veel seni avaldamata materjali.

Ajukaja & Mart Avi ning Booka Shade

Kikumu x TMW Official Afterparty

Von Krahl, kell 00.45

Erinevate grupi- või paarisnäituste puhul räägitakse tihti, kuidas erinevate kunstnike teosed astuvad omavahel dialoogi ning loovad seeläbi üksteisele lisatähendusi, annavad uusi vaatenurki, täiendavad üksteist ootamatul moel jne. Ka Tallinn Music Weeki paljude ja paljude showcase'ide ajakavasid kerides võib endale vahel esitada küsimuse, et miks need kaks artisti ühel õhtul samas kohas esinevad. Ja siis järgmine hetk vastad selle lihtsalt: aga tegelikult miks mitte?

TMW ja festivali Kikumu ühisel äftekal asetavad oma teosed samasugusesse dialoogi nullindate saksa tech-house mehed Booka Shade, kes esinevad esimest korda Eestis, ning korraga minevikulise ja tulevikulise tantsu- ja popmuusika sambad Ajukaja ja Mart Avi. Sest miks mitte!

Laupäeval veel: V4ri, S8jfou, Worm Man