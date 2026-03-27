Maria Kallastu avaldas debüütalbumi "Digipalavik"

Popartist ja -laulja Maria Kallastu avaldas reedel oma debüütalbumi "Digipalavik". Koos Kallastuga produtseerisid albumi Boipepperoni ja Mattias Tirmaste.

Digitaalset popi täis albumilt leiab kümme lugu, mille seas ka neli varem ilmunud singlit. Külalistena teevad kaasa Nublu (lool "Grl Vmp") ja Kitty Florentine (lool "Peegeldus").

Lisaks Kallastule ja peaprodutsentidele Boipepperoni ja Mattias Tirmaste, andis oma panuse muusikasse ka Luurel Varas ja Mark Taru. Albumi miksimise ja masterdamise eest vastutas Markus Palo. Plaadi andis välja plaadifirma Kurvad Uudised.

Kallastu esitleb debüütalbumit 10. aprillil Tallinn Music Weekil.