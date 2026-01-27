X!

Tallinn Music Week avalikustas tänavuse festivali muusikaprogrammi

Muusika
Alonette
Alonette Autor/allikas: TMW
Muusika

Rahvusvaheline muusika- ja linnafestival Tallinn Music Week avalikustas tänavused esinejad. 9.–11. aprillini astub üles 186 artisti 38 riigist.

Tallinna kontserdisaalides ja klubides toimub 33 esitlusõhtut, mis annavad ülevaate muusikast meilt ja mujalt. Esinema saabuvad artisti 38 riigist. Kõige enam ehk 26 välisesinejat tuleb Soomest, järgnevad Kanada 11, Prantsusmaa, Läti ja Rootsi 9 ning Ühendkuningriik 7 artistiga.

TMW 2026 eritähelepanu kuulub Eesti muusikale. Kodumaiseid artiste on programmi kinnitatud 80. Nende seas sügistalvel Euroopa juhtivatel festivalidel edukalt esinenud shoegaze'i kooslus Mariin k., laulja-laulukirjutaja Alonette, flöödiduo Kuula Hetke ja metal-bänd Intrepid. Kavas on nii mullu Glastonbury festivalile jõudnud Duo Ruut kui ka kodupubliku suurlemmikuiks tõusnud folkpopi kooslus Sadu.  

Lisaks veel alternatiivräpi julgemaid hääli Margiiela, ansamblist Minimal Wind esile kerkinud Elisabeth tiffany ning oma debüütplaadiga ERR-i kultuuriportaali aasta albumite edetabelis 13. koha välja teeninud uue punklaine bänd Skoone. Juba 40. tegevusaasta täitumist tähistab TMW-l aga Eesti pungi igiliikur J.M.K.E..

Margiiela Autor/allikas: TMW

Kuulda saab armastatud soulitari Rita Rayd, palaganibluusi duot Kaisa Ling & René Paul ning Ameerika juurtemuusikat Eesti soode mütoloogiaga ristavat bändi South of Savoy. Eksperimente elektroonilisest muusikast etenduskunsti elementideni pakuvad metakunstnik Kiwanoid, mehhaaniliste muusikamasinate meister Erik Alalooga, helilooja Sander Saarmetsa projekt V4r1 ning Von Krahli Salongis sündinud Apparatus&Apparata. Austraaliast saabub TMW-le Eesti päritolu elektroonilise folgi pioneer Olev Muska.

Veljo Tormise rahvalaulupõhine looming astub Maarja Aarma, Karl Madis Pennari, Mikk Kaasiku ning ETV Tütarlastekoori esituses dialoogi jazz'i ja elektrooniliste tekstuuridega. Akordionist Tuulikki Bartosik ja helilooja-produtsent Sander Mölder esitlevad koos videograafi Frank Raudsepaga uut erikava, mis uurib kodu, kuuluvuse ja põgenike mõisteid. 

K-X-P Autor/allikas: TMW

Kavas on ka kaks erikontserti koostöös Eesti Muusika Päevadega. Tütarlastekoori Ellerheina kontserdi keskmes on Mariliis Valkoneni ja Kristo Matsoni uudisteosed ning Tallinna Kammerorkester koos Vambola Kriguli ja Joonas Mikuga esineb klubis Hall Astra Irene Susi lavastatud kontsert-etenduses "Valguse sünd".

Ukraina muusika saadikutena on TMW-l Eurovisiooni lauluvõistlusel tuntust kogunud Ziferblat, underground-tantsumuusika produtsent ja plaadimärgi BodyParts asutaja Olga Korol ning muusika- ja inimõiguste projekt Daughters of Donbas: Songs of Stolen Children. Amnesty Internationali auhinna laureaadist Ukraina-Kanada laulja Marichka juhitud projekti laulud põhinevad laste tunnistustel, kes on Venemaa filtratsioonilaagritest jõudnud tagasi Ukrainasse.

Goldielocks Autor/allikas: TMW

Soomlastest on kavas teiste seas Emma auhinna nominentidest uue põlvkonna poppar Goldielocks ja jazz-ansambel Kadi Vija 3, moodsa metal'iga videomängudesse jõudnud Luna Kills ja kosmoseroki kultusbänd K-X-P. Rootsit esindab teiste seas Grammy laureaadist rokkstaariliku karismaga pärimusmuusiku Lena Jonssoni trio, Lätit eksperimentaalse darkwave'i duo The body of a swan ning Poolat hiphopi, jazz'i ja klubimuusika ristumispaigas tegutsevad grupid Omasta ja The daltonists

Märtsis lisanduvad TMW 2026 artistide nimistusse Eesti Raskemuusikaliidu korraldatud bändivõistluse Heavy Music Band Battle finalistid.

9.–12. aprillini 2026 toimuv TMW programm koosneb muusikafestivalist, muusikatööstuse konverentsist ja linnafestivalist.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

aasta muusik

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:21

VAT teatri uus lavastus keskendub perele pärast lapse autismidiagnoosi

16:22

Lätis esineb mai lõpus Jack White

16:04

Keelesäuts. Ilma ilmast rääkimata ilma ei tee

15:37

"Üks võitlus teie järel" kogus 14 Briti filmiauhindade nominatsiooni

15:32

LR kuldasarjas ilmus täiendatud kujul Anu Lambi essee "Keeleuuenduse lõpmattu kurv"

14:42

Tallinn Music Week avalikustas tänavuse festivali muusikaprogrammi

13:51

Krista Kaer: ükskõik, mis keeles lugemine on ikka parem kui mittelugemine

13:15

Otseülekanne kell 18.20: Taani kuninga visiidi kontsert

13:01

Suur tabel: 2025. aasta müüduim raamat oli Katariina Libe "Minu kallis tervis"

10:20

Selgusid 2026. aasta noore skulptori preemia nominendid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13:01

Suur tabel: 2025. aasta müüduim raamat oli Katariina Libe "Minu kallis tervis"

25.01

Maria Kallastu: praeguse aja noortel pole suurt lootust tuleviku osas

26.01

Klubi Hollywood plaanib lähitulevikus jätkata tegevust sündmuskeskusena

26.01

Rakvere teatris esietendus kinolinal kuulsaks mängitud "Kramer Krameri vastu" Uuendatud

13:15

Otseülekanne kell 18.20: Taani kuninga visiidi kontsert

26.01

Riste Sofie Käär: Instagrami järjejutu-leheküljed on täiesti erakordne nähtus

19.01

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

26.01

Tartu kunsti aastanäituse preemiad pälvisid Arthur Arula, Liisi Örd ja Ove Maidla

26.01

Näitleja Robin Täpp: Nuutrumi juures võetakse mind sõna otseses mõttes masinaruumi

13:51

Krista Kaer: ükskõik, mis keeles lugemine on ikka parem kui mittelugemine

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo