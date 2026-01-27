Tallinn Music Week avalikustas tänavuse festivali muusikaprogrammi

Tallinna kontserdisaalides ja klubides toimub 33 esitlusõhtut, mis annavad ülevaate muusikast meilt ja mujalt. Esinema saabuvad artisti 38 riigist. Kõige enam ehk 26 välisesinejat tuleb Soomest, järgnevad Kanada 11, Prantsusmaa, Läti ja Rootsi 9 ning Ühendkuningriik 7 artistiga.

TMW 2026 eritähelepanu kuulub Eesti muusikale. Kodumaiseid artiste on programmi kinnitatud 80. Nende seas sügistalvel Euroopa juhtivatel festivalidel edukalt esinenud shoegaze'i kooslus Mariin k., laulja-laulukirjutaja Alonette, flöödiduo Kuula Hetke ja metal-bänd Intrepid. Kavas on nii mullu Glastonbury festivalile jõudnud Duo Ruut kui ka kodupubliku suurlemmikuiks tõusnud folkpopi kooslus Sadu.

Lisaks veel alternatiivräpi julgemaid hääli Margiiela, ansamblist Minimal Wind esile kerkinud Elisabeth tiffany ning oma debüütplaadiga ERR-i kultuuriportaali aasta albumite edetabelis 13. koha välja teeninud uue punklaine bänd Skoone. Juba 40. tegevusaasta täitumist tähistab TMW-l aga Eesti pungi igiliikur J.M.K.E..

Margiiela Autor/allikas: TMW

Kuulda saab armastatud soulitari Rita Rayd, palaganibluusi duot Kaisa Ling & René Paul ning Ameerika juurtemuusikat Eesti soode mütoloogiaga ristavat bändi South of Savoy. Eksperimente elektroonilisest muusikast etenduskunsti elementideni pakuvad metakunstnik Kiwanoid, mehhaaniliste muusikamasinate meister Erik Alalooga, helilooja Sander Saarmetsa projekt V4r1 ning Von Krahli Salongis sündinud Apparatus&Apparata. Austraaliast saabub TMW-le Eesti päritolu elektroonilise folgi pioneer Olev Muska.

Veljo Tormise rahvalaulupõhine looming astub Maarja Aarma, Karl Madis Pennari, Mikk Kaasiku ning ETV Tütarlastekoori esituses dialoogi jazz'i ja elektrooniliste tekstuuridega. Akordionist Tuulikki Bartosik ja helilooja-produtsent Sander Mölder esitlevad koos videograafi Frank Raudsepaga uut erikava, mis uurib kodu, kuuluvuse ja põgenike mõisteid.

K-X-P Autor/allikas: TMW

Kavas on ka kaks erikontserti koostöös Eesti Muusika Päevadega. Tütarlastekoori Ellerheina kontserdi keskmes on Mariliis Valkoneni ja Kristo Matsoni uudisteosed ning Tallinna Kammerorkester koos Vambola Kriguli ja Joonas Mikuga esineb klubis Hall Astra Irene Susi lavastatud kontsert-etenduses "Valguse sünd".

Ukraina muusika saadikutena on TMW-l Eurovisiooni lauluvõistlusel tuntust kogunud Ziferblat, underground-tantsumuusika produtsent ja plaadimärgi BodyParts asutaja Olga Korol ning muusika- ja inimõiguste projekt Daughters of Donbas: Songs of Stolen Children. Amnesty Internationali auhinna laureaadist Ukraina-Kanada laulja Marichka juhitud projekti laulud põhinevad laste tunnistustel, kes on Venemaa filtratsioonilaagritest jõudnud tagasi Ukrainasse.

Goldielocks Autor/allikas: TMW

Soomlastest on kavas teiste seas Emma auhinna nominentidest uue põlvkonna poppar Goldielocks ja jazz-ansambel Kadi Vija 3, moodsa metal'iga videomängudesse jõudnud Luna Kills ja kosmoseroki kultusbänd K-X-P. Rootsit esindab teiste seas Grammy laureaadist rokkstaariliku karismaga pärimusmuusiku Lena Jonssoni trio, Lätit eksperimentaalse darkwave'i duo The body of a swan ning Poolat hiphopi, jazz'i ja klubimuusika ristumispaigas tegutsevad grupid Omasta ja The daltonists.

Märtsis lisanduvad TMW 2026 artistide nimistusse Eesti Raskemuusikaliidu korraldatud bändivõistluse Heavy Music Band Battle finalistid.

9.–12. aprillini 2026 toimuv TMW programm koosneb muusikafestivalist, muusikatööstuse konverentsist ja linnafestivalist.