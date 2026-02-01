Von Krahli teatri lavale jõuab Berliinis esietendunud "Võit Päikese üle"

Lavastuse aluseks on 1913. aastal toonaste avangardistide loodud samanimeline teos, millest on säilinud vaid fragmentaarsed visandid. Uusversioon on sündinud Von Krahli Teatri trupi, saksa etenduskunstnike grupi Showcase Beat Le Mot, ansambli Kaleidoskop ning helilooja Maya Dunietzi koostöös.

"Naljakal kombel algasid meie proovid teatri igihalja küsimusega "Mis on inimene?", millest sai omakorda "Kuidas olla inimene?". Ühest vastust sellele küsimusele muidugi ei ole," tunnistas Von Krahli Teatri näitleja Edgar Vunš. "Katsetame selle tükiga uut-unustatud vana modus operandi't – kaheks tunniks oleme justkui teljeta, pidetus ruumis, mida saab jälgida kui elavat maali."

10. jaanuaril Berliinis HAU2 teatrilaval esietendunud lavastus on Showcase Beat Le Mot' ja Von Krahli Teatri kolmas koostööprojekt – sellele eelnesid lavastused "Piraadid" (2001) ja "Europiraadid" (2006).

Von Krahli Teatri kunstilise juhi Juhan Ulfsaki sõnul tundub uskumatu, et esimesest ühisest lavastusest on möödunud juba veerand sajandit. "Palju on muutunud ja samas pole midagi justkui muutunud – endiselt tekitab koostöö saksa teatri, tänaseks juba teeneka "poistebändiga", hämmeldust ja hirmusegast aukartust nende lavalise oleku ees, kus kohtuvad kaos ja kord, tihti raskesti lahti dešifreeritavates vahekordades."

Laval räägitakse eesti, saksa ja inglise keeles, kuid teatri sõnul ei jää sündmuste jälgimine keele taha.