X!

Von Krahli teatri lavale jõuab Berliinis esietendunud "Võit Päikese üle"

Teater
"Võit Päikese üle" Autor/allikas: Misha Shenbrot
Teater

5. veebruaril jõuab Eesti publiku ette Von Krahli teatri lavastus "Võit Päikese ette", mis esilinastus jaanuaris Berliinis. Eestis mängitakse lavastust kuus korda.

Lavastuse aluseks on 1913. aastal toonaste avangardistide loodud samanimeline teos, millest on säilinud vaid fragmentaarsed visandid. Uusversioon on sündinud Von Krahli Teatri trupi, saksa etenduskunstnike grupi Showcase Beat Le Mot, ansambli Kaleidoskop ning helilooja Maya Dunietzi koostöös.

"Naljakal kombel algasid meie proovid teatri igihalja küsimusega "Mis on inimene?", millest sai omakorda "Kuidas olla inimene?". Ühest vastust sellele küsimusele muidugi ei ole," tunnistas Von Krahli Teatri näitleja Edgar Vunš. "Katsetame selle tükiga uut-unustatud vana modus operandi't – kaheks tunniks oleme justkui teljeta, pidetus ruumis, mida saab jälgida kui elavat maali."

10. jaanuaril Berliinis HAU2 teatrilaval esietendunud lavastus on Showcase Beat Le Mot' ja Von Krahli Teatri kolmas koostööprojekt – sellele eelnesid lavastused "Piraadid" (2001) ja "Europiraadid" (2006).

Von Krahli Teatri kunstilise juhi Juhan Ulfsaki sõnul tundub uskumatu, et esimesest ühisest lavastusest on möödunud juba veerand sajandit. "Palju on muutunud ja samas pole midagi justkui muutunud – endiselt tekitab koostöö saksa teatri, tänaseks juba teeneka "poistebändiga", hämmeldust ja hirmusegast aukartust nende lavalise oleku ees, kus kohtuvad kaos ja kord, tihti raskesti lahti dešifreeritavates vahekordades."

Laval räägitakse eesti, saksa ja inglise keeles, kuid teatri sõnul ei jää sündmuste jälgimine keele taha.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:11

Von Krahli teatri lavale jõuab Berliinis esietendunud "Võit Päikese üle"

11:30

Pildid: Eesti Pillifond tähistas galakontserdiga kümmet tegevusaastat

11:22

Ott Kilusk andis välja näidendikogumiku "Kiluski piiripealsed näidendid"

10:32

Noore pärimusbändi tiitli pälvinud ansambel Trifoor avaldas debüütalbumi

09:05

Yasmyn: provokatiivsus on suur osa naise arengust

31.01

Tartu mänguasjamuuseum avas näituse superkangelastest

31.01

Tammsaare kirjanduspreemia said Indrek Koff ja Olena London

31.01

Ugalas esietendus Martin McDonaghi "Inishmaani igerik"

31.01

Aasta kirjandusõpetaja Kirsi Rannaste: alati on klassis keegi, kes tahab ka vabatahtlikult lugeda

31.01

Maarja Aarma MA avaldas uue albumi "Fall Into Love"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

30.01

Suri "Üksinda kodus" filmidest tuntud näitleja Catherine O'Hara

09:05

Yasmyn: provokatiivsus on suur osa naise arengust

31.01

Tammsaare kirjanduspreemia said Indrek Koff ja Olena London

30.01

Galerii: selgusid Eesti muusikaauhinnad 2026 võitjad

31.01

Tristan Priimägi: akadeemikute tuleproov

31.01

Aasta kirjandusõpetaja Kirsi Rannaste: alati on klassis keegi, kes tahab ka vabatahtlikult lugeda

31.01

Pildid: Eesti kirjanduse päeva disko Tammsaare muuseumis

30.01

Galerii: Tallinna raekojas esitleti "Tõe ja õiguse" kommenteeritud väljaannet

31.01

Ugalas esietendus Martin McDonaghi "Inishmaani igerik"

31.01

Pildid: Poco galeriis avati tootedisaineri Björn Koopi näitus "1982"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo