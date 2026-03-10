EKKM tähistab 20. hooaega juubelitrükise ja -näitusega

Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum tähistab tänavu 20. tegutsemisaastat. Selleks puhuks on muuseumil kavas avada kolm näitust ning anda välja ka ümmargusele tähtpäevale pühendatud trükis.

Juubelihooaja avapauguna tuuakse tagasi Köler Prize. Köler Prize'i asutas EKKM 2011. aastal, et populariseerida kaasaegset kunsti ning tõsta esile ja tunnustada kohalikul kunstiväljal silma paistvaid kunstnikke. Viimane, järjekorras seitsmes Köler Prize toimus 2018. aastal, pärast mida läks auhind pausile.

Aprillikuus avatavale nominentide näitusele loovad viis eesti kunstnikku – Anna Mari Liivrand, Darja Popolitova, Hanna Samoson, Keiu Maasik, Taavi Suisalu – igaüks uue teose, mille põhjal valib rahvusvaheline žürii peaauhinna laureaadi ning külastajad otsustavad publikupreemia saaja.

2026. aastal on 15 000 euro suuruse peaauhinna sponsor indie-videomängude stuudio ZA/UM. Publikupreemia summas 5000 eurot paneb välja advokaadibüroo COBALT. Köler Prize'i suurprojektiga kaasneb kataloog, film ning auhinnagala. Film "Ekraaniproovid Köler Prize'ile 2026" esilinastub kinos Sõprus 24. aprillil.

Suvel tähistatakse juubelit kollektiivselt kureeritud näitusega muuseumi õues. 24. juulil avaneva näituse, mis heidab pilgu nii EKKM-iks, aga ka laiemalt kunstiinstitutsiooniks olemisele, käivitavaks kujundiks on konnasilm. Enamasti ebamugavus, millele ei saa tähelepanu pööramata jätta, on samas organismi kaitsevõime, mis väljendab vastupanu ja hoolivust.

Juubelinäitusega saab majast ajutine monument EKKM-i senisele tegevusele ja kunstile, mida see 20 aastat on hoidnud. Näitusel osalevad kunstnikud Eestist, Soomest, USA-st ja mujalt: Alexei Gordin, Bogna Luiza Wisniewska, Finnegan Shannon, Flo Kasearu, Mari Möldre ja Margus Tammik, Taavi Piibemann jt.

Septembri alguses avaldatakse ka mahukas juubelitrükis, mille on koostanud EKKM-i kuraator ja projektijuht Evelyn Raudsepp ja endine tegevjuht Marten Esko. Teose on disaininud Ott Metusala.

EKKM-i 20. hooaja lõpetab rahvusvaheline grupinäitus, mis teeb kaugekõne Lähis-Itta ning toob teiste seas fookusesse palestiina kunstnikud. Näituse kuraator on Evelyn Raudsepp ning see sünnib koostöös kuraatoritega, keda Palestiina ja palestiinlaste diasporaa puudutab.

Näitus kujuneb videointervjuude kaudu – tähelepanekutest ja mõtetest, mis saavad esile kerkida isiklikes ja intiimsetes vestlustes. Näitus liigub kuulmiselt kuulamisele: üldistavatelt uudisvoogudelt ja statistikatelt üksikute inimeste lugude ja kogemuste poole, kus kunst ja kultuur ilmnevad vastupanu ja vastupidamise, mälu ja kujutlusvõime kandjatena.