Kumu avaldas monograafia ja näituse 19. sajandi viljakast kunstnikust

Foto: Kumu
Kumu kunstimuuseumi projektiruumis on avatud näitus "Carl Sigismund Walther. Kunstniku elutoas", mis saadab äsja ilmunud kunstniku mahukat monograafiat, millega Eesti Kunstimuuseum avab uue väljaannete sarja.

Dresdenist pärit Waltherist kujunes balti biidermeieri ajastu tähtsaim maalikunstnik Tallinnas, kes õpetas Toomkoolis joonistamist ja oli aktiivne linna seltsielus. Kunstnikuna töötas ta mitmetes žanrides, maalides nii portreid ja olustikupilte kui ka altarimaale kirikutesse üle Eesti.

"Ta oli kunstnikuna oluline, aga ka oma algatusvõimega. Tema korraldatud olid esimesed kunstinäitused, mis toimuma hakkasid. Kõige rohkem on tuntud tema hilisem looming. Ta on maalinud üle 20 altarimaali ja teda leiab Tallinnast Oleviste kirikust Urvasteni," ütles kuraator ja raamatu autor Kadi Polli.

"Raamatusse me soovisime kirjutada lisaks tavapärasele kunstiloole ka ühiskonna ja isiku loo ning katsuda seda vaadata sümbioosis. Võiks öelda, et see kunsti lugu ärkas reaalsesse ellu, me suudame seda paremini ette kujutada. Kõike seda haridust, kõike, millega Waltheri elu siin Tallinnas põimus, me näeme seda biidermeier ajastut natukene avarama pilguga ja ootamatult viljakas oli see tulemus," ütles kuraator ja raamatu autor Triin Kröönström.

