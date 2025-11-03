Konrad Mäe preemia laureaat on Mari Kurismaa

Tänavu pälvis Konrad Mäe nimelise medali ja 3000 euro suuruse rahalise preemia kunstnik Mari Kurismaa nii Kumu kunstimuuseumis avatud retrospektiivnäituse kui ka laiema loomingulise panuse eest Eesti maalikunsti arengusse ja mõtestamisse.

Eesti Kunstnike Liidu ja Eesti Sisearhitektide Liidu liige Kurismaa on viimased paarkümmend aastat tegutsenud peamiselt interjööri- ja näitusekujundajana.

Mari Kurismaad preemiale esitades rõhutati ka asjaolu, et lisaks muljetavaldavatele saavutustele varasematel kümnenditel pole nüüd peamiselt arhitektiametile pühendunud Mari Kurismaa maalimisega kaugeltki lõpparvet teinud – seda näitas veenvalt tema 2021. aasta maalinäitus Kunstihoone galeriis (koos Sirja-Liisa Eelmaga), kus eelnevalt "kultuuri loodusele eelistanud" kunstnik võttis kätte ja maalis just viimast ehk lehestikku selle lopsakuses, valguses ja varjus.

Preemia žürii liikmed Vano Allsalu ja Jaan Elken (Eesti Maalikunstnike Liit), Terje Ojaver ja Urmas Puhkan (Eesti Kultuurkapital), Tüüne-Kristin Vaikla (Eesti Kunstnike Liit) ja Katrin Piile (Eesti Kunstnike Liidu kutsutud liige, Konrad Mäe preemia laureaat 2024) otsustasid 2025. aasta Konrad Mäe nimelise preemia omistada maalikunstnik ja sisearhitekt Mari Kurismaale, pidades silmas nii tema Kumu kunstimuuseumis avatud muljetavaldavat retrospektiivnäitust "Videviku geomeetria" (kuraator Mari Laanemets) kui kogu loomingulist panust Eesti maalikunsti arengusse ja mõtestamisse.

"Näitus "Videviku geomeetria" veenab, et Mari Kurismaa maalides jälgitavad ideaalse ruumi otsingud kõnetavad meid vähemalt sama instensiivselt ka nüüd, aastakümneid hiljem – vaatamata sellele, et uued meediad ja AI on kaaperdanud/tirazheerinud suure osa tollase maali- ja graafika-avangardi vundamendist," sõnas žürii liige Jaan Elken.

Preemia kandidaatideks esitati sel aastal kunstiinstitutsioonide poolt lisaks laureaadile Siiri Jüris, Angela Maasalu, Olav Maran, Priit Pangsepp, Sirje Petersen, Rauno Thomas Moss ning Anna Škodenko.

Konrad Mäe nimelist preemiat annavad välja Eesti Kunstnike Liit, Eesti Maalikunstnike Liit ja Eesti Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital. Preemiat antakse välja alates 1979. aastast ning selle suurus on 3000 eurot.

Preemiat antakse välja, tähistades kunstniku sünniaastapäeva 1. novembril ning tema olulisust siinse maalikunsti arengus. Preemia antakse maalikunsti teose, teoste seeria, näituse või kunstiprojekti eest, mis on oluliselt rikastanud maalikunsti ning olnud avalikult eksponeeritud ajavahemikul 01.11.2024–01.11.2025.

Alates 1979. aastast on preemia pälvinud paljud silmapaistvad Eesti maalikunstnikud: Katrin Piile (2024), René Kari (2023), Ludmilla Siim (2022), Anne Parmasto (2021), Mall Paris (2020), Urmas Pedanik (2019), Jüri Kask (2018), Kristi Kongi (2017), Sirja-Liisa Eelma (2016), Tõnis Saadoja (2015), Merike Estna (2014), Enn Põldroos (2013), Kaido Ole (2012), Uno Roosvalt (2011), Lembit Sarapuu (2010), Andres Tolts (2009), Lola Liivat (2008), August Künnapu (2007), Mari Roosvalt (2006), Jaan Toomik (2005), Lembit Saarts (2004), Alice Kask (2003), Erki Kasemets (2002), Peeter Allik (2001), Jaan Elken (2000) jt.