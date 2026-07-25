Fotod: Vabaduse galeriis avati Uno Roosvalti juubelinäitus "Kodused rannad"

Uno Roosvalti juubelinäitus "Kodused rannad" on inspireeritud kodulähedastest motiividest. Näituse kontseptuaalseks tuumaks on visuaalne kolmainsus: rannariba, meri ja sinine silmapiir.

Kunstniku värskeim looming koondub näitusel terviklikuks ja mõtlikuks ansambliks, kus loodus ja inimene, looja ja looming kohtuvad ning harmooniliseks tervikuks sulanduvad. Valitud teostes avaldub Roosvalti isikupärane käekiri, pakkudes vaatajale kompositsiooniliselt haaravat sissevaadet ühe meistri elukestvasse dialoogi ümbritseva keskkonnaga.

Näituse kontseptuaalseks tuumaks on visuaalne kolmainsus: rannariba, meri ja sinine silmapiir. Need elemendid ei ole lihtsalt maastikujäädvustused, vaid peegeldavad Kihnu looduse karget elujõudu. Üheks kõige kaalukamaks kujundiks ja omamoodi ajasillaks on näitusel paadimotiiv – arhailine sümbol, mis kannab endas igatsuslikku iseolemist ja unistust vabadest vetest. See sügav side, mis sai alguse juba lapsepõlves Leesi rannakirikus nähtud purjeka mudelist, on aastakümnetega kasvanud filosoofiliseks metafooriks.

Paatide ja rannamaastike kõrval lisavad teostele argist soojust ja peent müstikat loomad, kehastades nii kunstniku eluteed saatnud lemmikloomi kui ka looduse ürgset, metsikut ja taltsutamatut olemust.

Roosvalt peegeldab oma loomingus Karl Ristikivi tabavat mõtet, et igas inimeses on alati kaks unistust: igatsus kodu ja igatsus kauguste järele. Vaadeldes kaldale tõmmatud paate, kutsub ta vaatajat kaasa mõtisklema inimeste ja asjade ajalikkuse ning tõeliste, jäävate väärtuste üle. Tervikuna jääb näitusest kõlama mõte, et kuigi unistused viivad meid sageli avaratele vetele, on just kodumaa rand oma inimeste, loomade ja mälestustega see kõige südantsoojendavam ja kindlam koht, kuhu oma paadiga viimaks randuda.

Uno Roosvalt (snd 1941) on mainekas Eesti maalikunstnik ja joonistaja. Ta omandas kunstihariduse aastatel 1956–1962 Tartu Kunstikoolis ja lõpetas 1969. aastal Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis (praegune EKA) maali eriala. Ta on Eesti Kunstnike Liidu (alates 1975. aastast) ja Eesti Maalikunstnike Liidu (1992. aastast) liige ning 2010. aastal nimetati ta Eesti Kunstnike Liidu auliikmeks.

Ta on olnud pikaaegne Eesti Kunstiakadeemia õppejõud (1970–2011), töötades alates 1989. aastast ka dotsendina ning aastatel 1985–1995 maali kateedri juhatajana. Näitusetegevuses osaleb Roosvalt aktiivselt alates 1968. aastast. Ta on esinenud arvukatel isikunäitustel ja osalenud ühisnäitustel nii Eestis kui ka mitmel pool välisriikides, sealhulgas Soomes, Leedus, Suurbritannias, Saksamaal ja Belgias.

Üle poole sajandi aktiivselt tegutsenud kunstnikuna on teda ja tema loomingut tunnustatud oluliste preemiatega, teiste seas pälvis ta 2000. aastal Maalikunstnike Liidu preemia, 2011. aastal Konrad Mäe preemia, 2018. aastal Erik Haameri nimelise kunstiauhinna ning 2019. aastal Kristjan Raua preemia.

Näitus "Kodused rannad" jääb Vabaduse galeriis avatuks kuni 26. augustini 2026.