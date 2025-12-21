Pildid: Manfred Dubovi ja Marta Stratskase maalinäitus Vabaduse galeriis

Maalikunstnikud Manfred Dubov ja Marta Stratskas avasid Tallinnas Vabaduse galeriis ühise näituse "Üleval ja all".

Manfred Dubov (s 1986) on Tallinnas töötav maalikunstnik, kelle õlimaalid kujutavad seisundeid, käsitledes seoseid isikliku ja kollektiivse, füüsilise ja metafüüsilise vahel. Maalide suurused varieeruvad, kuid need on pigem suuremõõtmelised, et mõjuda kui "värvikontserdid".

2010. aastal EKA maalikunsti eriala lõpetanud Dubovi jaoks on kogu maalimise kogemus süstemaatiline tegevus, millega elukogemus lastakse nö "hingelõunedist" läbi ning mille tagajärjel sünnivad märkmed ja visandid, mis kõik jõuavad hiljem mingis vormis lõuendile. Paljud kujutatavad motiivid pärinevad kunstniku isiklikust elust.

Dubov on välja andnud kaks luulekogu, millest esimene – "Täna leitakse kõik üles" (2016) – nomineeriti Betti Alveri kirjanduspreemiale.

Marta Stratskas (s 1986) on Berliinis elav eesti maalikunstnik, kelle tööde unenäolises atmosfääris segunevad mütoloogilised motiivid, arhetüüpsed ja argised kujundid, mis omavahel põimudes kujutavad kollektiivsest kogemusest lähtuvaid, isiklikke ja intiimseid seisundeid.

Stratskase loodav pildipind on kihiline ja poeetiline ning kaasaegsed visuaalseid vihjed, aga ka viited klassikale, kõrvutuvad isikliku ja kollektiivsega. Maalide meeleolu kõigub pühaliku ja ilmaliku vahel. Maalitud figuurid asetuvad värvist ja rütmist kantud õhkkonda, kus pastelsed, ent küllastunud toonid otsivad tasakaalu tundlikkuse ja jõulisuse vahel. Stratskas lõpetas EKA maalikunsti magistrantuuri 2016. aastal.

Näitus on avatud 14. jaanuarini.