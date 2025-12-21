X!

Pildid: Manfred Dubovi ja Marta Stratskase maalinäitus Vabaduse galeriis

Kunst
Manfred Dubovi ja Marta Stratskase ühine näitus „Üleval ja all
Vaata galeriid
16 pilti
Kunst

Maalikunstnikud Manfred Dubov ja Marta Stratskas avasid Tallinnas Vabaduse galeriis ühise näituse "Üleval ja all".

Manfred Dubov (s 1986) on Tallinnas töötav maalikunstnik, kelle õlimaalid kujutavad seisundeid, käsitledes seoseid isikliku ja kollektiivse, füüsilise ja metafüüsilise vahel. Maalide suurused varieeruvad, kuid need on pigem suuremõõtmelised, et mõjuda kui "värvikontserdid".

2010. aastal EKA maalikunsti eriala lõpetanud Dubovi jaoks on kogu maalimise kogemus süstemaatiline tegevus, millega elukogemus lastakse nö "hingelõunedist" läbi ning mille tagajärjel sünnivad märkmed ja visandid, mis kõik jõuavad hiljem mingis vormis lõuendile. Paljud kujutatavad motiivid pärinevad kunstniku isiklikust elust.

Dubov on välja andnud kaks luulekogu, millest esimene – "Täna leitakse kõik üles" (2016) – nomineeriti Betti Alveri kirjanduspreemiale.

Marta Stratskas (s 1986) on Berliinis elav eesti maalikunstnik, kelle tööde unenäolises atmosfääris segunevad mütoloogilised motiivid, arhetüüpsed ja argised kujundid, mis omavahel põimudes kujutavad kollektiivsest kogemusest lähtuvaid, isiklikke ja intiimseid seisundeid.

Stratskase loodav pildipind on kihiline ja poeetiline ning kaasaegsed visuaalseid vihjed, aga ka viited klassikale, kõrvutuvad isikliku ja kollektiivsega. Maalide meeleolu kõigub pühaliku ja ilmaliku vahel. Maalitud figuurid asetuvad värvist ja rütmist kantud õhkkonda, kus pastelsed, ent küllastunud toonid otsivad tasakaalu tundlikkuse ja jõulisuse vahel. Stratskas lõpetas EKA maalikunsti magistrantuuri 2016. aastal.

Näitus on avatud 14. jaanuarini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

15:14

Rahvusvahelisel lühifilmide päeval näeb Eesti lühifilme nii suurel kui väiksel ekraanil

14:49

Karl Martin Sinijärv: hakkasin "OP-i" juhtima ilma varem saateid nägemata

13:45

Arvustus. Parim aeg elamiseks – hukkumisele määratud maailmas

11:11

Tallinnas esineb Austraalia avangard-jazz'i trio The Necks

10:59

Pildid: Manfred Dubovi ja Marta Stratskase maalinäitus Vabaduse galeriis

20.12

Navitrolla esitleb Tartus 30 aasta taguseid maale

20.12

Sten Kauber: tekstidest filmikultuuri ümber

20.12

Ilmar Raag: inimkond ei õpi midagi

20.12

Aasta parimad albumid 2025. Isiklikud edetabelid

20.12

Edetabel. Aasta parimad albumid 2025

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

20.12

Edetabel. Aasta parimad albumid 2025

20.12

Navitrolla esitleb Tartus 30 aasta taguseid maale

20.12

Aasta parimad albumid 2025. Isiklikud edetabelid

20.12

Ilmar Raag: inimkond ei õpi midagi

19.12

Uue muusika reede: Arg Part, Kali Uchis, Lil Till, Steven Ilves jt

19.12

Tallinna teletornist saab kaasaegse meedia ja elamuskeskus Meediatorn

19.12

Galerii: Mall Nukke uus näitus ammutab ainest Eesti filmiklassikast

19.12

Galerist Siim Raie: kunstiturg on august välja tulnud

19.12

Märtsis jõuab kinodesse Evar Anvelti debüütfilm "Midagi tõelist"

13:45

Arvustus. Parim aeg elamiseks – hukkumisele määratud maailmas

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo