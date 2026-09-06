Marta Stratskas avas Tallinna Jaani kiriku galeriis isikunäituse "Rändajad"

Viimase aasta jooksul valminud suureformaadiliste maalide keskmes on inimfiguur ning läheduse, muutumise ja eluteekonna teemad. Näituse kuraator on Erkki Juhandi.

Näitus lähtub mõttest elust kui pidevast liikumisest ja muutumisest. Stratskase maalidel asuvad figuurid määratlemata, kohati unenäolistes ruumides ning nende omavahelised suhted jäävad sageli lahtiseks. Teostes põimuvad lähedus ja eraldatus, kohtumine ja eemaldumine, kaotus ja muutumine.

"See on maaliseeria inimestest läbi elu erinevate etappide, erinevate suhete ja sisemiste seisundite. Teekond ei tähenda siin mitte niivõrd füüsilist liikumist kui pidevat muutumist, otsimist ja ühest seisundist teise jõudmist," kirjeldas Stratskas näitust.

Näituse pealkiri "Rändajad" viitab ka J. R. R. Tolkieni mõttele, er kõik, kes rändavad, ei ole eksinud. Kunstniku jaoks ei ole rändamine siin tingimata seotud kindla lähte- või sihtpunktiga, vaid pigem inimese pideva muutumise ja oma koha otsimisega.

Marta Stratskas on Eesti maalikunstnik, kes elab ja töötab Berliinis. Tema looming keskendub peamiselt figuratiivsele maalile ning inimfiguuri kaudu suhete, emotsionaalsete seisundite ja inimese ümbritsevaga suhestumise uurimisele. Stratskas on viimastel aastatel näidanud oma töid Eestis ja Saksamaal.

Näitus "Rändajad" on Tallinna Jaani kiriku galeriis avatud 15. oktoobrini.