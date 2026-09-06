X!

Marta Stratskas avas Tallinna Jaani kiriku galeriis isikunäituse "Rändajad"

Kunst
Marta Stratskase isikunäitus „Rändajad“ Tallinna Jaani kiriku galeriis
Vaata galeriid
9 pilti
Kunst

Tallinna Jaani kiriku galeriis avati eelmisel nädalal maalikunstnik Marta Stratskase uus isikunäitus "Rändajad".

Viimase aasta jooksul valminud suureformaadiliste maalide keskmes on inimfiguur ning läheduse, muutumise ja eluteekonna teemad.  Näituse kuraator on Erkki Juhandi.

Näitus lähtub mõttest elust kui pidevast liikumisest ja muutumisest. Stratskase maalidel asuvad figuurid määratlemata, kohati unenäolistes ruumides ning nende omavahelised suhted jäävad sageli lahtiseks. Teostes põimuvad lähedus ja eraldatus, kohtumine ja eemaldumine, kaotus ja muutumine.

"See on maaliseeria inimestest läbi elu erinevate etappide, erinevate suhete ja sisemiste seisundite. Teekond ei tähenda siin mitte niivõrd füüsilist liikumist kui pidevat muutumist, otsimist ja ühest seisundist teise jõudmist," kirjeldas Stratskas näitust.

Näituse pealkiri "Rändajad" viitab ka J. R. R. Tolkieni mõttele, er kõik, kes rändavad, ei ole eksinud. Kunstniku jaoks ei ole rändamine siin tingimata seotud kindla lähte- või sihtpunktiga, vaid pigem inimese pideva muutumise ja oma koha otsimisega.

Marta Stratskas on Eesti maalikunstnik, kes elab ja töötab Berliinis. Tema looming keskendub peamiselt figuratiivsele maalile ning inimfiguuri kaudu suhete, emotsionaalsete seisundite ja inimese ümbritsevaga suhestumise uurimisele. Stratskas on viimastel aastatel näidanud oma töid Eestis ja Saksamaal.

Näitus "Rändajad" on Tallinna Jaani kiriku galeriis avatud 15. oktoobrini.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

UUS HOOAEG

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

Lavakast lavale

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:22

Pärnu rannahoone laienduse arhitekt: teeme Pärnule olulist maamärki

14:34

Marta Stratskas avas Tallinna Jaani kiriku galeriis isikunäituse "Rändajad"

12:35

Arvustus. Miks tahavad tüdrukud oma saart?

10:26

Arvustus. Kui rahu tekitab rahutust

10:13

Keelesäuts. Valge Daam ja tema kaimud

09:05

Jim Ashilevi: depressiooni põdeva inimese pilgu läbi paistab igasugune kergus täiesti võimatu

05.09

Galerii: Baltimaade ooperigala tõi Estoniasse kolme riigi tippsolistid

05.09

Arvustus. Kõige pikem sõjaajalugu

05.09

Galerii: filmimuuseumis avati laste ja noorte animafestival Animinimist

05.09

Arvustus. Sillad sünnivad kuulates

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:05

Jim Ashilevi: depressiooni põdeva inimese pilgu läbi paistab igasugune kergus täiesti võimatu

05.09

Galerii: kinos Kosmos esilinastus noortefilm "Morten"

04.09

Endla teatriga liituvad näitlejad Martin Mill, Mauri Liiv ja Triin Heidov

05.09

Veneetsia filmifestivali päevik: sõjakurjategijad kultuuritule all

05.09

Arvustus. Kõige pikem sõjaajalugu

05.09

Galerii: Baltimaade ooperigala tõi Estoniasse kolme riigi tippsolistid

04.09

Uue muusika reede: Reket, Púr Múdd, Miley Cyrus, Beyoncé

18.08

Tallinnas algab kümnes Tallinn Fringe festival

10:26

Arvustus. Kui rahu tekitab rahutust

04.09

HBO Harry Potteri sari jõuab vaatajateni jõuludel

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo