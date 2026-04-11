X!

Pildid: Vabaduse galeriis avati naiskunstnike rühmituse Fööniks ühisnäitus

10. aprillil avati Vabaduse galeriis naiskunstnike rühmituse Fööniks ühisnäitus "Kvintessents". Näitus tõi kokku Eesti kaasaegse kunsti maastikul tegutsevad naisloojad, et uurida olemise süvakihte ja loomingulise väe algallikaid.

Näitusel osalevad kunstnikud: Marina Aleksejeva, Eve Ermann, Iris Jurma, Katrin Kaev, Kalli Kalde, Lylian Meister, Kaire Nurk, Tiiu Rebane, Anne Rudanovski, Lembe Ruben, Ülle Saatmäe, Maris Siimer, Tiina Tammetalu, Maria-Kristiina Ulas, Katrin Saag, Eveli Varik, Alide Zvorovski. Kuraator ja kujundaja: Eveli Varik.

Näituse pealkiri ja keskne kontseptsioon tuleneb ladinakeelsest väljendist quinta essentia ("viies olemus"). Aristoteleslikus maailmapildis tähistas see eetrit – viiendat elementi maiste elementide (vesi, maa, õhk ja tuli) kõrval, millest usuti koosnevat taevasfäärid. Fööniksi rühmituse jaoks sümboliseerib "Kvintessents" asja tuuma, puhtaimat ja olulisimat osa, mis jääb järele pärast kogemuste settimist ja loomingulist süvenemist.

"Me kontsentreerume ja setitame. Toome oma teostes esile põhilise ja koondame selle tervikuks," selgitas näituse kuraator ja kujundaja Eveli Varik. "Pärast rühmituse sündi 2025. aastal ning edukaid ülesastumisi Pärnus ja Raplas on Vabaduse galerii näitus meie jaoks teadlik liikumine sissepoole – see on katse tabada seda tabamatut eeterlikku osa, mis annab kunstnikule väe luua ja taassündida."

Rühmitus Fööniks sündis 2025. aastal soovist luua naiskunstnikele platvorm ühiseks dialoogiks ja näitusetegevuseks. Rühmituse eelnevalt toimunud ühisnäitused on "Fööniks" Pärnu Linnagaleriis (09.04.-03.05.2025) ja "Fööniks 2" Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuses (21.11- 14.12.2025). 

Näitus "Kvintessents" jääb Vabaduse galeriis avatuks kuni 13. maini 2026.

Toimetaja: Kaspar Viilup

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

11:50

Uue muusika reede: Pluuto, Lady Gaga, Doechii, The Boondocks Uuendatud

11:34

Pildid: EKKM-is avati Köler Prize'i nominentide näitus

10:03

Arved Viirelaidi nimelise kirjandusauhinna pälvis Lilli Luuk

09:53

Hääl kõige nõrgemale. Intervjuu "Hind Rajabi hääle" režissööri Kaouther Ben Haniaga

09:11

Raadioteater tunnustas näitlejapreemiaga Aarne Soro

10.04

Muuseumid üle Eesti kutsuvad aeglase kunsti päeval aega maha võtma

10.04

Ülekanne lõppenud: TMW noortefestivali vestlus "AI tuli appi ja nüüd on appi-appi!"

10.04

Galerii: kunstnike liidu kevadnäituse publikupreemia võitis Mauri Gross

10.04

Arvustus. Eesti oma PinkPantheress sulatab kokku julgelt isepäise hüpertantsupopi monumendi

