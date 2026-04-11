Pildid: Vabaduse galeriis avati naiskunstnike rühmituse Fööniks ühisnäitus

Näitusel osalevad kunstnikud: Marina Aleksejeva, Eve Ermann, Iris Jurma, Katrin Kaev, Kalli Kalde, Lylian Meister, Kaire Nurk, Tiiu Rebane, Anne Rudanovski, Lembe Ruben, Ülle Saatmäe, Maris Siimer, Tiina Tammetalu, Maria-Kristiina Ulas, Katrin Saag, Eveli Varik, Alide Zvorovski. Kuraator ja kujundaja: Eveli Varik.

Näituse pealkiri ja keskne kontseptsioon tuleneb ladinakeelsest väljendist quinta essentia ("viies olemus"). Aristoteleslikus maailmapildis tähistas see eetrit – viiendat elementi maiste elementide (vesi, maa, õhk ja tuli) kõrval, millest usuti koosnevat taevasfäärid. Fööniksi rühmituse jaoks sümboliseerib "Kvintessents" asja tuuma, puhtaimat ja olulisimat osa, mis jääb järele pärast kogemuste settimist ja loomingulist süvenemist.

"Me kontsentreerume ja setitame. Toome oma teostes esile põhilise ja koondame selle tervikuks," selgitas näituse kuraator ja kujundaja Eveli Varik. "Pärast rühmituse sündi 2025. aastal ning edukaid ülesastumisi Pärnus ja Raplas on Vabaduse galerii näitus meie jaoks teadlik liikumine sissepoole – see on katse tabada seda tabamatut eeterlikku osa, mis annab kunstnikule väe luua ja taassündida."

Rühmitus Fööniks sündis 2025. aastal soovist luua naiskunstnikele platvorm ühiseks dialoogiks ja näitusetegevuseks. Rühmituse eelnevalt toimunud ühisnäitused on "Fööniks" Pärnu Linnagaleriis (09.04.-03.05.2025) ja "Fööniks 2" Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuses (21.11- 14.12.2025).

Näitus "Kvintessents" jääb Vabaduse galeriis avatuks kuni 13. maini 2026.