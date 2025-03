Galerii: Pärnus avati maalikunstnike liidu aastanäitus "Rääkimata lood"

"Kollektiivsetest traumadest ja ajaloo valgetest laikudest on avalikus ruumis saanud täishäälel rääkida alates Venemaa agressioonisõja algusest 2022. Eestimaa on puhastumas punamonumentide saastast ja vaatamata ängistavale sõjaohule ning hullule olukorrale majanduses, on õhus siiski mingi uus hingamine, uutmoodi vabaduse tunne, julgus nimetada asju õigete nimedega. `Rääkimata lugu` sõnapaar viitaks justkui millelegi, millest pole saanud varem rääkida, või pole soovigi olnud?" küsis näituse tutvustuses koostaja ja kujundaja Jaan

"Korraldajad ei soovi mingil moel ette kirjutada loomingu tonaalsust, igaühe lugu on väärtuslik, mosaiik on seda rikkam, mida rohkem pooltoone selles esindatud. Üldnäituse sünopsis on koostatud kõnetamaks/kaasamaks enamust maalikunstnike liidu liikmeskonnast, näitusekontseptsiooni täpsustumine ja töödekogumi liigendus toimub pigem reaktsioonide ja tagasideme pinnal, mis esineda sooovijatega suheldes tekib. Seega, teemapüstitust tuleks sel aastal võtta pigem sotsioloogilise uuringuna – niikuinii on maalikunst ja maalikunstnikud allumatud, pigem individualistid kui karjainimesed. Selles peitub individuaalse autorsusega kunstiliigi, nagu maalikunst on, üks suuremaid võlusid," rääkis Elken.

Näitusel on eksponeeritud ligi 80 maalikunstniku tööd: Vano Allsalu, Stanislav Antipov, Ivi Arrak, Kadri Bormeister, Marju Bormeister, Urve Dzidzaria, Manfred Dubov, Jaan Elken, Herlet Elvisto, Pille Ernesaks, Evi Gailit, Mauri Gross, Mirjam Hinn, Eero Ijavoinen, Sergei Inkatov, Ashot Jegikjan, Ly Kaalma, Martin Kaares/QBA, Kaie Kal, Kalli Kalde, Liina Kalvik, Liis Koger, Triin Kristerson, Eve Kruuse, Ilmar Kruusamäe, Liisa Kruusmägi, Andro Kööp, Tiia Külv, August Künnapu, Vilen Künnapu, Urve Küttner, Silvi Lepparu, Philiph Arvo Luik, Ivika Luisk, Helle Lõhmus, Liia Lüdig-Algvere, Lola Tehver, Vitali Macari, Andrei Maksimjuk, Margus Meinart, Maret Melder, Lilian Mosolainen, Ene Luik-Mudist, Maarit Murka, Peeter Must, Kati Müüripeal, Karl-Kristjan Nagel, Ulvi Oro, Tiiu Pallo-Vaik, Riin Pallon, Mall Paris, Anne Parmasto, Sirje Piir, Tiit Priidel, Pusa (Piret Bergmann), Lii Pähkel, Matti Pärk, Tiiu Rebane, Riina Rillo, Piret Rohusaar, Ingmar Roomets, Mari Roosvalt, Uno Roosvalt, Rait Rosin, Andrus Rõuk, Kaia Rähn, Marta Stratskas, Maret Suurmets Kuura, Santa Zukker ,Karl-Erik Talvet, Tiina Tammetalu, Lola Tehver, Jane Tiidelepp, Margus Tiitsmaa, Heli Tuksam, Alar Tuul, Maris Tuuling, Maria-Kristiina Ulas, Priit Vaher, Manfred Vainokivi, Einar Vene.