Galerii: ARS-i projektiruumis avati Pille Ernesaksa juubelinäitus

20. juunil avati Tallinnas ARS-i projektiruumis kunstnik Pille Ernesaksa 60. sünnipäeva puhul näitus "Mälu ja tühjuse (v)ahel", mis uurib mälu, pärilikkuse ja naiseliku põlvnemisliini nähtavaid ning nähtamatuid seoseid.

Näitus sai alguse küsimusest, mis kerkis kunstniku ja tema ema vahelisest vestlusest: milline oleks kohtumine kõigi nende naistega, kellest me põlvneme? Kas nende kohalolu on võimalik tajuda ka siis, kui nimed, näod ja lood on ammu kadunud?

Näituseruumis kohtuvad eri põlvkondade naiste portreed, mis ei taotle äratuntavust, vaid kannavad endas pelgalt kohalolu jälge. Väljas on nii varasemad kui ka viimastel aastatel valminud maalid ning esmakordselt ka metallile loodud autoritehnikas teosed.

Pille Ernesaks on Tallinnas tegutsev kunstnik, kelle looming ühendab maalikunsti, installatsiooni ja materjalipõhist eksperimenteerimist. Ta osaleb aktiivselt näitustel ja tema teosed kuuluvad muu hulgas Eesti suursaatkondade kunstikogudesse Washingtonis ja Berliinis. Pille Ernesaks on Eesti Kunstnike Liidu ja Eesti Maalikunstnike Liidu liige.

Näitus jääb ARS-i projektiruumis avatuks kuni 13. juulini.