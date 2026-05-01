Kastellaanimaja galerii näitus seob Tammsaare tuntuima romaani kunstiga

30. aprillil avati Tallinna Kirjanduskeskuse Kastellaanimaja galeriis näitus ""Tõde ja õigus" 100. Sada pilku romaanile", millega tähistatakse saja aasta möödumist A. H. Tammsaare "Tõe ja õiguse" I osa ilmumisest.

Näitusel on eksponeeritud saja kunstniku teosed, mis on ammutanud inspiratsiooni ja ainese A. H. Tammsaare kuulsast romaanist.

"Näitusel on mitu eesmärki," ütles Tallinna Kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino. "Kõigepealt pakkuda värskeid kunstiteoseid, mis peegeldavad ja mõtestavad Tammsaare romaani kaasaegsete kunstnike pilgu läbi. Teiseks - iga sellist kunstiteost kasutatakse raamatu kaanel, nii et tekib sada erineva kaanepildiga raamatut. Need ainukordsed ja rariteetsed raamatud lähevad 30. oktoobril koos kunstiteostega Vaal galeriis oksjonile."

Näitusel osalevad kunstnikud erinevatest põlvkondadest ning esindatud on nii tuntud korüfeed kui ka noored talendid. Samuti on esindatud erinevad tehnikad õlimaalist keraamilise vormi ja tekstiilini.

Näitusel võib näha järgmiste kunstnike teoseid:

Vano Allsalu, Liia Algvere, Siim-Tanel Annus, Miina Barrera, Britta Benno, Marju Bormeister, Nelly Drell, Egle Ehtjen, Pille Ernesaks, Kelli Gedvil, Alexei Gordin, Mauri Gross, Jenny Grönholm, Albert Gulk, Gerda Hansen, Inga Heamägi, Ingmar Järve, Tiit Jaanson, Kai Kaljo, Anu Kalm, Kadri Kangilaski, Kristi Kangilaski, Erki Kasemets, Jüri Kass, Eve Kask, Jüri Kask, Jan Kaus, Rein Kelpman, Helena Keskküla, Kirke Kirt, Liis Koger, Epp-Maria Kokamägi, Kristi Kongi, Lauri Koppel, Paul Kormašov, Aleksei Kornilov, Karel Korp, Ilmar Kruusamäe, Liisa Kruusmägi, Inge Kudisiim, Krõõt Kukkur, Allan Kukk, Kadi Kurema, Toomas Kuusing, Mati Kütt, Asko Künnap, August Künnapu, Vilen Künnapu, Tarrvi Laaman, Laurentsius, Ly Lestberg, Lisette Lepik, Regina Lukk-Toompere, Riin Maide, Mihkel Maripuu, Johanna Mudist, Katariin Mudist, Liisa Mudist, Maarit Murka, Marko Mäetamm, Maarja-Liis Mölder, Jüri Mildeberg, Navitrolla, Viive Noor, Kadi Nool, Mall Nukke, Helga Nõu, Kaido Ole, Eiko Ojala, Kaisa Otstak, Ann Pajuväli, Priit Pangsepp, Mark Antonius Puhkan, Tiit Pääsuke, Kertu Rannula, Rait Rosin, Lembe Ruben, Kristen Rästas, Reti Saks, Tõnis Saadoja, Marta Stratskas, Imat Suuman, Anna Škodenko, Siiri Taimla-Rannala, Karl-Erik Talvet, Liis Tedre, Enn Tegova, Jaan Toomik, Hendrik Toompere, Roman-Sten Tõnissoo, Maria-Kristiina Ulas, Elo Vahtrik, Rebeka Vaino, Kelli Valk, Urmas Viik, Santa Zukker.

Näitus jääb Kastellaanimaja galeriis avatuks 30. maini ning avatakse uuesti oktoobrikuus enne oksjonit Vaal galeriis.