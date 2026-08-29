Pildid: Tallinnas Artiuse galeriis avati Santa Zukkeri isikunäitus

28. augustil avati Tallinnas Artiuse galeriis Santa Zukkeri isikunäitus "Mööda maastikke", mis koondab kunstniku viimase aasta loomingu ning varasemaid naivistlike ja futuristlike sugemetega linnavaateid.

"Mööda maastikke" vaatleb maastikku mitte ainult reaalse paigana, vaid eelkõige sisemise ja tunnetusliku ruumina. Santa Zukker ühendab oma loomingus realismi naivistlike ja sürrealistlike elementidega, luues vaatajale äratuntavaid, kuid samas reaalsuses mitteeksisteerivaid paiku.

"Loodus tõi mind maalimise juurde ning ka hoiab mind seda tegemas. Ma tajun tunnetuslikku horisonti kõiges ja kõigis, mida silman," ütles Santa Zukker.

"Mööda maastikke" näitusel on keskne koht paikadel, mida tegelikkuses ei eksisteeri, kuid mis mõjuvad äratuntavalt ja tuttavlikult. Need on justkui mälestuste ja kujutluse vahepealsed maastikud – kohad, mida vaataja võib küll esimest korda näha, kuid milles võib ometi ära tunda midagi isiklikult tuttavat.

Santa Zukker on kultuuri- ja kunstiteadlane ning kunstnik. Tema looming keskendub mälestuste, meeleolude ja sisemiste kogemuste edasiandmisele. Ta on oma teoseid eksponeerinud mitmetes Eesti galeriides ja kunstiasutustes, sealhulgas Hausi galeriis, Kunstiruumis, Staapli3 galeriis, Õpetajate Majas, Metropoli galeriis, Artstaci galeriis, Stockmanni galeriis, Pärnu Uue Kunsti Muuseumis, Eduard Vilde Muuseumis / Kastellaanimajas, Kadrioru galeriis, Nõmme Kultuurikeskuses, Põhjala stuudiogaleriis, Õiguskantsleri Kantseleis, Altos Telliskivi Loomelinnakus ja mujal.

"Mööda maastikke" jääb Artiuse galeriis avatuks kuni 28. oktoobrini.