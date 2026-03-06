X!

Pildid: Tallinnas avati Lõuna-Eesti kunstnike ühisnäitus

Tallinnas avati Lõuna-Eesti kunstnike ühisnäitus
Tallinnas Tokko ja Arrak galeriis avati Lõuna-Eesti kunstnike ühisnäitus "Kergemeelne loodus". Näituse kuraatorid on Santa Zukker ja Veiko Klemmer.

"Kergemeelne loodus" toob kokku eripärased, peamiselt Lõuna-Eestis tegutsevad kunstnikud, kelle loomingus peegeldub kodumaine maastik .Näitusel osalevad Andrus Raag, Mirjam Hinn, Kalli Kalde, Alar Tuul, Peeter Krossmann, Rauno Moss, Siiri Jüris, Kristjan Juusu, Evi Gailit, Hedi Kuhi, Kairo, Liia Leppik ja Maris Tuuling.

Väljapanek "Kergemeelne loodus" on vastusamm väsinud linnamelule ja pikalt valitsevale hallile meeleolule. Kuraatorite sõnul on kunstinäituse eesmärk soov võimestada Lõuna-Eesti kunstnikke ning tuua nende loomingut lähemale kunstiskeenele, mis koondub ühe rohkem suurematesse keskustesse.

Näitus jääb Tokko ja Arrak galeriis avatuks kuni 2. aprillini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

